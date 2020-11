Sociální sítě bojují s dezinformacemi při amerických volbách. Twitter blokuje Trumpovy příspěvky

Sociální sítě Facebook a Twitter ve dnech po volbách ve Spojených státech sklízí jisté pochvalné reakce za to, jak se potýkají s lavinou dezinformací, která provází čekání na vítěze. Podle deníku The New York Times (NYT) společnosti situaci zvládají relativně dobře díky tomu, že výrazně zasahují do základních prvků svých služeb.

Washington 21:11 6. listopadu 2020