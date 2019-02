Nové lampy se připojí k wifi a umí měřit znečištění ovzduší. Praha testuje další chytrá zařízení

Věděli jste, že pouliční lampy nemusí jen svítit, ale i poskytovat wifi připojení a měřit třeba znečištění ovzduší? Taková zařízení testuje v okolí Karlínského náměstí na Praze 8 Operátor ICT, akciová společnost Hlavního města Prahy. Cílem tohoto pilotního projektu je především vyzkoušet si, jak takové smart city řešení zapojit do stávající infrastruktury. Praha 7:39 24. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praha instaluje chytré lampy, které se umí připojit k wifi a měřit kvalitu ovzduší. | Foto: Vladimír Bláha | Zdroj: Operátor ICT

Na Karlínské ulici si lze na první pohled všimnout, že klasické svítilny pouličních lamp tady nahradila jiná svítidla - jsou černá a používají LED diody. „Jdou řídit po jednom procentním kroku. To znamená, že když bude malý provoz, tak můžeme světla stáhnout například o dvacet procent. Výsledkem je, že máte úsporu na spotřebované elektrické energii, najednou je to o dvacet procent míň,“ vysvětluje pro Radiožurnál projektový manažer Vítězslav Klika z Operátor ICT.

„Na jedné z lamp jsou také senzory na kysličník uhličitý, prach a oxid siřičitý. Velikost jednotlivých částic je dva a půl mikrometru a deset mikrometrů. Také tu máme wifi access point, který umožňuje připojení do internetu pro městskou síť, kde město může sdělovat své informace,“ dodává.

Senzor na měření znečištění vypadá jako zvoneček připevněný ve zhruba třímetrové výšce na sloupu lamp. Přístupový bod neboli wifi access point má podobu klasického routeru. Pomáhá ale měřit, kolik lidí a aut se v ulici pohybuje.

„Když máme dva access pointy, tak dokážeme počítat a určovat směr zařízení a osob mezi nimi. Je to anonymizovaný přístup, takže nevíme, kdo prošel. Známe ale počet lidí, kteří prošli zleva doprava a naopak. Jsou to dobrá data, která se dají porovnávat. Vyplatí se to například, když je větší koncentrace prachových částic. Můžeme totiž někde ztlumit dopravu,“ říká Klika.

Měření znečištění ovzduší

Údaje o znečištění ovzduší si Operátor ICT ověřuje podle dat naměřených nedalekou meteostanicí Českého hydrometeorologického ústavu. Do budoucna by chtěl navrhnout řešení, které by bylo dostatečně přesné a přitom levnější, než instalovat sofistikovaná měřidla hydrometeorologického ústavu.

Data z podobných smart zařízení mohou být podle Petra Kučery, radního Prahy 1 pro IT (za koalici Zelená za jedničku), pro jednotlivé městské části velmi zajímavá. „Měřidla Českého hydrometeorologického ústavu nejsou úplně hustě rozsázená v centru Prahy. Jedno je, tuším, na náměstí Republiky, pak u Anděla, další v Legerově. Mezi nimi ale další měřidla nejsou a my tím pádem neznáme detailnější podmínky znečištění v centru. Už znalost těchto dat by nám pomohla lépe odhadnout zdravotní dopady dopravního zatížení v centru,“ popisuje.

Pomáhat by podle Kučery ale mohla i jiná měření. „Například máme extrémně zatížené ulice hlukem z turismu. V současné době se řeší s hlavním městem koncepce regulace hluku, kde může měření dát podklady pro to, jestli skutečně dochází k takovému porušování, o kterém mluví obyvatelé,“ doplňuje.

Chytré lampy budou v okolí Karlínského náměstí až do června. Po vyhodnocení projektu pak bude mít kterákoliv městská část k dispozici celou metodiku měření a zjednodušeně řečeno návod, jak toto smart city řešení zapojit do stávající sítě.