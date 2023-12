Kokain v tobolce velikosti čokoládového vajíčka. Kriminalistický ústav zkoumá policí zabavené drogy

Václav Martinovský, expert na odvětví chemie v Kriminalistickém ústavu, má na stole před sebou sáček plný bílých tobolek.

Jeden žaludek, 57 tobolek kokainu. V chemické laboratoři odborníci identifikují drogy zabavené policií

„Je to bílá lisovaná látka. S největší pravděpodobností se jedná o kokain. Má to tvar menších velikonočních čokoládových vajíček. Je to obsah jednoho žaludku – skutečně se jedná o přepravu kokainu v rámci intestinálního traktu nějakého dobrovolníka,“ popisuje Václav Martinovský.

Je to 57 kusů, 976 gramů. „Někdo to spolykal, policisté to zajistili – třeba na letišti. Naštěstí nejsme první, kdo na to sahá,“ usmívá se expert.

„Já samozřejmě vím, že je to kokain, protože už jsem tu nějakou dobu. Stačí ta vůně, je velmi typická. Nicméně se musím spolehnout na svůj sofistikovaný přístroj, který mi to potvrdí,“ dodává Václav Martinovský.

Václav Martinovský z Kriminalistického ústavu | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

V ruce má skalpel a pouští se do vzorkování. „V této laboratoři provádíme kvalitativní i kvantitativní analýzu. Jinými slovy – co to je a kolik toho je. Následně to vložíme do karuselu hmotnostního spektrometru, který nám to vyhodnotí,“ vysvětluje.

Přístroj, takovou větší šedou krabici, ukazuje expert z odvětví chemie Michael Roman. „Molekuly bombardujeme elektrony. Elektrony rozbijí tu molekulu na určité části, kterým říkáme fragmenty. Jsme schopni na základě toho zjistit, o jakou látku se jedná,“ vysvětluje Michael Roman.

Michael Roman z Kriminalistického ústavu | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

„Určitě je to kokain, ale vzhledem k tomu, že jsme tam ještě viděli nějaké jiné peeky, bude něčím ředěný,“ dodává.

Na dalších přístrojích pak experti dokáží sledovat čistotu drogy, anebo porovnávat jednotlivé zabavené zásilky. To vše může být důležité pro vyšetřovatele.

„To jsou další odřezky kokainu, které vznikají v průběhu růstu ve zpracování. My je potom hledáme a srovnáváme je navzájem v jednotlivých vzorcích,“ uzavírá Roman.

Chemická laboratoř Kriminalistického ústavu | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas