Létajícím dronem se nejdříve svezete za osm či deset let, říká jejich vývojář Zakucia

„Náš projekt, který nazýváme Mia, je určen pro městskou mobilitu. Zjednodušeně jde o aerotaxi,“ uvádí technik.

Tento stroj přistává vertikálně jako vrtulník, ale většinu letu letí jako klasické letadlo. „Koncepčně jde o hornoplošník, který má ale překlopné křídlo se čtyřmi hlavními propulzemi, tedy motory, převodovkami a vrtulemi.“

Kabina dronu je určena pro čtyři cestující nebo 400 kg nákladu či jejich kombinaci. „Cestovní rychlost odhadujeme na 300 km za hodinu, dolet je 300 kilometrů. Maximální vzletová hmotnost je kolem tří tisíc kilogramů.“

„Náš stroj je víc podobný letadlu, v kabině budou čtyři cestující, ale ne pilot, protože od začátku je projekt koncipován jako autonomní létání,“ říká Zakucia.

Vývojáři počítají, že na krátkou vzdálenost by tento dron byl napájen z elektrické baterie. „Ale to je dnes maximálně 60 mil. Počítáme s doletem 300 kilometrů, proto nevystačíme čistě s bateriovým napájením.“

„Jsou ve vývoji u několika světových firem, takže očekáváme, že budou k dispozici v průběhu dalších pěti let.“ Ján Zakucia

„Baterie v dronu tedy bude, ale půjde spíš o energetickou zálohu, nicméně energii na palubě letadla bude vytvářet buď turbína, turbomotor, nebo to může být využití vodíkových palivových článků,“ upřesňuje vývojář dronů.

Nejdříve pro vojáky, pak města

Technici ale zatím ještě čekají na to, až se technologie vodíkových článků vylepší. „Jsou ve vývoji u několika světových firem, takže očekáváme, že budou k dispozici v průběhu dalších pěti let.“

Zatím se ukazuje, že je nejvýhodnější využít turbíny, která by spalovaly klasické letecké palivo. „Ale s takovým letadlem do měst nemůžeme, protože je zde důraz na ekologii. Proto asi jedna z nejrychlejších aplikací bude do vojenství, kde je zájem použít tento druh dopravy.“

„Očekáváme, že se baterie budou zlepšovat, ale predikce, že nárůst fyzikálních vlastností bude prudký, se nekoná. Takže náš projekt koncipujeme jako hybridní a daleko větší ambice máme s použitím vodíkových palivových článků, což je ale běh na dlouhou trať,“ přibližuje odborník.

Aktuálně jsou podobná letadla vyvíjena mimo jiné v USA. „Tam existují v prototypech a některá jsou už v posledních kolech certifikačních procesů.“

„Ale ve využití pro veřejnost nemůžeme očekávat rychlý nástup. Problémem jsou především neexistující provozní standardy pro taková letadla. Veřejné použití se očekává do osmi let, takže jako cestující počítejte osm, u nás deset let,“ shrnuje výhledy osobní dronové dopravy Ján Zakucia.

