VIDEO: Barokním kostelem v Libavé létají drony. Prozkoumávají těžko dostupná místa

Pavel Petráček z elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického připravuje spolu s dalšími kolegy jeden z dronů ke startu.

„Létáme takovým způsobem, že já jako pilot dronu hlídám, že dělá to, co má. Můj kolega, který sedí za počítačem dron ovládá pomocí příkazů,“ popisuje pro olomoucký rozhlas.

Uvnitř kostela krouží kolem zdí dva drony. Ten větší, který nese kameru, odstartoval z místa před bývalým oltářem. Menší vzlétl z boční části kostela a blíží se k většímu dronu, aby mu osvětlil části památky, které má za úkol nafotit.

„Fotíme z různých úhlů a v detailu objekty, které jsou obtížně přístupné. Ze země dokážete pravděpodobně nafotit všechny sochy v kostele, ale nedokážete se podívat za ně a zjistit třeba jejich stav. Tam, kde létáme, tak automaticky děláme i 3D sken, tedy 3D model, který slouží pro virtuální prohlídku,“ přibližuje detaily Martin Saska z elektrotechnické fakulty.

Rychlejší než stavět lešení

Projekt je výjimečný v tom, že se drony dokážou v interiérech objektů pohybovat samy po předem určené trase. Dokážou rozpoznat i neočekávané překážky. Celý proces je podle Sasky navíc rychlejší než za použití klasických metod.

„Aby památkáři dokázali nasnímat obtížně přístupná místa, tak by museli kostel uzavřít a postavit zde nákladné lešení. Určitou dobu do trvá a stojí to peníze. Dokázali jsme během jednoho dne nasnímat stejné množství informací jako oni před několika lety ve stejném kostele během tří měsíců,“ podotýká.

Kostel ve Staré Vodě využívají experti jako testovací, kde svou technologii zkoušejí přímo na místě. Církev totiž chrám nevyužívá a interiér není opravený. V případě nehody tak nehrozí poškození památky.

Saskův tým prozkoumal s drony kostel svatého Mořice v Olomouci či korunovační sál zámku v Kroměříži.

Barokním kostelem v Libavé létají drony | Foto: Barbora Sonnková | Zdroj: Český rozhlas