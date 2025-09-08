Důchod i řidičský průkaz už Češi vyřeší elektronicky. Letos s eDoklady poprvé budou moct jít i k volbám
Daňová přiznání, žádosti o výměnu řidičského průkazu nebo třeba recepty od lékaře. Nejen to už je možné řešit v Česku elektronicky, tedy bez návštěvy úřadů. A pokud na ně lidé musejí, na většině z nich už nepotřebují klasický občanský průkaz. Stačí jim aplikace eDoklady, kterou se mohou letos na podzim prokázat také při sněmovních volbách.
„Když se aplikace nainstaluje, sama doporučuje lidem použít biometrické přihlašování. To znamená buď otiskem prstu nebo obrazem tváře,“ popisuje aplikaci eDoklady Vladimír Šuvarina, ředitel příspěvkové organizace KITT6, která má v Praze 6 na starosti IT oblast.
Poslechněte si první díl seriálu Česko online, který se věnuje procesu digitalizace
„Spárování probíhá pomocí QR kódu. To znamená, že se objeví QR kód na straně občana a ztotožňovatel jej skenuje. Komunikace a párování mezi telefony potom probíhá přes bluetooth,“ vysvětluje.
Pomocí eDokladů se lidé mohou prokázat v bankách, na poště nebo policii. Co se týče elektronické komunikace se státem, je možné online žádat například o důchod, popisuje ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček.
„Potřebujete identitu občana. Musíte se přihlásit, abychom věděli, že jste to vy. Spustíte si službu, která vás podáním žádosti provede. Pokud máte všechno v pořádku, jste schopen to vyřídit během pěti, maximálně deseti minut,“ říká.
Elektronicky je možné žádat taky o některé sociální dávky nebo podporu v nezaměstnanosti, a to přes klientskou zónu Jenda. Portál Moje daně zase umožňuje podnikatelům podat daňové přiznání.
Řidiči si mohou v Portálu dopravy vyřídit výměnu řidičského průkazu. Kromě toho poskytuje portál informace o technických kontrolách nebo povinném ručení, říká mluvčí resortu dopravy Alena Mühl. „Je zde vždycky možnost si nastavit notifikace upozorňující například na konec doby platnosti dálniční známky, technické kontroly a podobně,“ dodává.
Oblíbenost digitalizace
Podle květnového průzkumu analytického ústavu STEM, kterého se zúčastnilo přes dva tisíce lidí, jsou s digitalizací spokojeni čtyři z deseti Čechů.
I tak online komunikaci se státem upřednostňuje 61 procent lidí. Pro zbytek je ale návštěva úřadů pohodlnější, vysvětluje výzkumník STEMu Jiří Táborský.
„Jelikož se v tom úplně nevyznáte, nejste odborník, je pro vás komfortnější tam prostě přijít. A jasně si s tím úředníkem či úřednící říct, co vlastně požadují, jak se to má vyplnit a jaké jsou tam povinnosti,“ popisuje.
Časté také podle Táborského je, že lidé nevyužívají digitální služby státu, protože je nepotřebují. Podle průzkumu třeba jen zhruba polovina lidí používá Portál občana, přes který je například možné nahlížet do různých rejstříků.