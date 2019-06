Digitalizaci státní správy označila vláda za prioritu, ale množství vyhrazených peněz tomu neodpovídá

Je to rok od jmenování druhé vlády premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ta nad ránem přečkala už druhé hlasování o nedůvěře. Kabinet ve svém programovém prohlášení loni mimo jiné slíbil, že začne intenzivně pracovat na digitalizaci. Hlavně na tom, aby lidé mohli komunikovat s úřady přes internet a taky aby se v Česku víc rozšířil vysokorychlostní internet. Jaká je skutečnost? Praha 21:44 27. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt Digitální Česko | Zdroj: Úřad vlády ČR

Vláda před rokem ve svém programovém prohlášení psala, že tzv. eGovernment (elektronizace státní správy) není v dobrém stavu a že je potřeba Česko digitálně přestavět, propojit všechny státní databáze a pro každého zajistit elektronickou identitu.

Už od začátku vláda uváděla, že to bude otázka více volebních období, protože digitalizace je hodně náročná a obsáhlá, týká se spousty ministerstev a institucí. Loni schválila koncepci Digitální Česko, která je rozdělená do tří dokumentů a strategií.

Ministerstvo vnitra loni v červenci spustilo Portál občana, ve kterém lidé můžou využívat zatím kolem stovky služeb. Zavedly se elektronické občanky a resort taky zlepšil fungování datových schránek.

Do pěti let

„Je to dlouhá cesta, problém je v tom, že digitalizace není centrálně řízená, je neustále rozptýlená mezi jednotlivé resorty. Sice máme vládního zmocněnce pana Dzurillu, ale on reálně nemá příliš silnou koordinační pravomoc,“ popsal Radiožurnálu Michal Bláha z portálu Hlídač státu, který se na koncepci digitalizace podílel.

Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla s tím ale nesouhlasí - má za to, že jeho funkce má pravomocí a respektu dost.

V současnosti se dá po internetu zjistit stav bodů v registru řidičů, údaje z živnostenského rejstříku nebo si na internetu zřídit živnost.

Podle ministerstva vnitra bude ještě letos možné získat plnohodnotný výpis ze živnostenského rejstříku a rejstříku trestů. Bude stačit přístup se zaručenou identitou a nebude nutná datová schránka.

Nově je také možné využívat datové schránky z mobilních zařízení bezpečně bez složitého hesla prostřednictvím aplikace Mobilní klíč. A modernější chce být i finanční správa - v prosinci příštího roku plánuje spustit on-line finanční úřad.

Systém podobný elektronickému bankovnictví, bude třeba automaticky vyplňovat daňové formuláře - daň se člověku sama spočítá a například v případě přeplatku se automaticky odešle i žádost o jeho vyplacení. Každý by měl mít taky svůj osobní daňový kalendář, ve kterém uvidí, co už má vyřízené, co ho teprve čeká.

Je však ještě potřeba schválit zákon o právu na digitální službu. Zatím ho schválila vláda a ve sněmovně prošel prvním čtením. Zákon má posílit právo lidí a firem na to, aby jim státní správa poskytovala své služby elektronicky. Do pěti let od schválení by měli mít lidé možnost komunikovat se státem digitálně.

Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla věří, že zákon by mohl být přijatý ještě letos, protože má podporu napříč stranami.

„Měl by být projednán do konce srpna na podvýboru pro eGovernement a na začátku září na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Už 137 poslanců se na začátku vyjádřilo, že dávají zákonu podporu. Má to podporu i od premiéra a ministra Hamáčka, který má v gesci ty prováděcí zákony.“

Zdánlivá priorita vlády

Ty má na starosti ministerstvo vnitra a je jich asi 150. Jenže legislativa nestačí, důležité jsou i peníze. Ministr Jan Hamáček z ČSSD minulý týden řekl, že pro digitalizaci bude potřebovat na příští rok miliardu a 700 milionů korun, s čímž ministerstvo financí zatím nepočítá. Michal Dzurilla chce o peníze v létě během vyjednávání ještě zabojovat, aby pak v rozpočtu byly už na konkrétní projekty.

Ačkoliv má vláda digitalizaci jako prioritu, není příliš schopna na ni najít peníze.

„Vláda letos vyhradila na ty aktivity kolem 90 milionů korun. Největší balík po 30 milionech korun měl přijít z ministerstev financí a vnitra. Ta ale řekla, že nemají vůbec žádné peníze. Realita ukazuje, že to priorita pro vládu vůbec není, když na to nejsou schopni vyčlenit takto malé peníze,“ vyčítá i Michal Bláha z portálu Hlídač státu.

Vláda má také v programovém prohlášení napsáno, že dobuduje vysokorychlostní internetovou síť po celé republice.

„Potřebujeme daleko více zapracovat na fixním připojení. Z pohledu kvality a rychlosti je to podle mě na dobré cestě, abychom vystavili 5G sítě. Dělá se pro to hodně, zjednodušuje se legislativa, aby se dalo stavět rychleji a levněji,“ popsal Dzurilla.

Z hlediska pokrytí 4G sítí je Česko podle údajů z Indexu digitální ekonomiky pro letošní rok třetí v EU, je to 99 procent území. Internet používá 84 procent populace a se státem komunikuje online 52 % lidí - v tom jsme v unii 22.