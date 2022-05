Dva studenti vymysleli unikátní systém proti krádeži kol. Umožňuje sledování po celé Evropě

Inspiroval je příběh známého, který přišel o drahé elektrokolo. A vymysleli unikátní systém proti krádeži jízdních kol. Dva studenti třetího ročníku Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni Dominik Kováč a Kryštof Vydra se svým systémem zvítězili v projektu českých inovátorů a v červnu představí svůj prototyp na ochranu kol na evropské scéně. Plzeň 15:43 7. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Systém bude napojený na baterii elektrokola a bude mít zároveň i záložní baterii,“ popisuje jeden ze studentů. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nejprve jsme si museli vybrat nějaký projekt v rámci naší ročníkové práce ve škole a tím že na workshopu jsme si všimli, že náš vedoucí měl nějaké problémy a odcizili mu elektrokolo, tak jsme si říkali, že bychom mohli udělat nějaké zabezpečení na elektrokola,“ vysvětluje jeden ze studentů Kryštof Vydra.

Jeho spolužák Dominik Kováč drží v ruce modrou krabičku - uvnitř jsou malé tištěné spoje, tedy destičky plné miniaturních čidel, které se umístí k baterii elektrokola. „Můžeme vidět, že tady máme Bluetooth, GPS modul na jedné desce,“ popisuje student.

„Na druhé desce máme mikrokontroler s Narrowbendem, což je vlastně Cloud, který komunikuje po celé Evropě, takže náš produkt není limitovaný jenom na území České republiky. Pak je třetí deska, která slouží pro samotné LED žárovky,“ vysvětluje Vydra.

„Systém bude napojený na baterii elektrokola a bude mít zároveň i záložní baterii, což se může hodit například kdyby se baterie v elektrokole vybila, nebo jí někdo vypojil. Díky této baterii můžeme systém používat i na normální kola, kdy máme výdrž baterie například týden nebo čtrnáct dní,“ dodává Vydra.

Zvukové zámky

V mobilní aplikaci pak můžou uživatelé na mapě sledovat polohu kola. Díky aplikaci můžou taky zablokovat motor, nebo aktivovat brzdy kola, a tím krádeži zabránit. Zařízení studentů se zatím nedá nikde koupit. Na trhu jsou ale k mání klasické mechanické i malé elektronické zámky, které mohou zloděje kol například zvukově odradit.

„Je to vlastně klasický zámek, to kolo si tím fyzicky zamknete třeba ke stojanu, nebo kolo k rámu a navíc právě, když se s tím začne něco hýbat, tak se spustí alarm. Funguje to pomocí Bluetooth 5,“ popisuje František Jordán z české společnosti Pealock.

Na to, že se s kolem něco děje, upozorní majitele mobilní telefon. Nezávislý bezpečnostní expert a bývalý koordinátor prevence kriminality ministerstva vnitra Tomáš Koníček zase lidem doporučuje, aby si nechali u městské policie kolo zdarma forenzně označit.

„Označuje se to zhruba na deseti místech, na tom kole to je samozřejmě skryté, je to potom možné vidět pod UV lampou, ale k tomu na to kolo se určitě nalepuje informační samolepka a to je viditelná prezence proti zloději,“ vysvětluje Koníček.

Kolo se tak dostane do evidenci městské policie. Podle policejních statistik bylo loni v Česku ukradeno okolo dvou tisíc jízdních kol. To je meziročně zhruba o polovinu méně. Podle Koníčka počet krádeží klesl i kvůli loňským opatřením proti pandemii koronaviru.