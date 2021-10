Američané staví dopravní letadlo na elektřinu. ‚Má to Achillovu patu,‘ říká odborník z ČVUT

Kalifornský startup má za sebou jednak podporu letecké společnosti EasyJet, navíc už vyvinul a teď zkouší klíčovou komponentu - pohonnou jednotku. Firma se pyšní tím, že jde o nejvýkonnější elektrický pohon svého druhu.

Elektrické dmychadlo o výkonu 2 MW bude základním kamenem konceptu. Stroj pro necelých 200 pasažérů jich tedy potřebuje deset, kdy čtyři jsou vzadu, tři v kořenové části každého křídla.

„Motory jsou kapotované, což znamená, že hluk v tomto konceptu asi problém nebude. Nicméně čekal bych výzvy v oblasti pevnosti křídel a vyvážením zádi,“ popisuje pro Český rozhlas Plus Jan Klesa z ČVUT.

Má to ale problém

Letadlo navržené startupem Wright Elektric je podle něj technicky zajímavé přesto, že z dostupných materiál není tuto chvílí jasné, kde stroje vezme energii pro udávaný dolet 1300 kilometrů.

„Kapalné uhlovodíky, vodík či zemní plyn mají pořád největší energetickou hustotu z hlediska toho, co s sebou vlastně musíte vézt. To znamená, že cokoliv ostatního je těžší a projeví se to hlavně, když chcete letět na větší vzdálenosti,“ upozorňuje Klesa na Achillovu patu elektrických projektů s akumulátory.

Na konceptu zaujme pokroková konstrukce zaměřená na efektivní urychlení proudu vzduchu v místech, kde typicky vzniká odpor – tedy na odtokové hraně křídel a v zadní části trupu. To by mohlo zásadně snížit spotřebu energie potřebné pro let.

Jinými slovy: I kdyby se do roku 2025, kdy konstruktéři slibují zahájení potřebných certifikačních procesů, nepodařilo sehnat dost lehké a zároveň výkonné akumulátory a letadlo muselo využívat generátor proudu, provoz by pro letecké společnosti měl být zajímavý. Tedy v případě, že se pro toto nové dopravní letadlo najde výrobce – což je po garážovou firmu další obrovská výzva.

Bezemisnímu létání se věnují i zavedení letečtí výrobci, tedy Airbus nebo Boeing. Jejich vývoj se soustředí na několik směrů – kromě elektřiny a akumulátorů jde také o pokusy s novými tvary trupu například do V, řeší i spalování biopaliv a především využití vodíku. Nasazení těchto strojů prý můžeme čekat kolem roku 2035.