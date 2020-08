Zájem o elektrokola v Česku roste i kvůli pandemii koronaviru. Prodejci příští rok očekávají zdražení

Jedním z nových nadšenců do elektrokol je 71letý pan Pavel, který si ho koupil letos v květnu v hobbymarketu za necelých 30 tisíc korun. A zatím je s ním spokojený. „Pořídil jsem si ho, protože s přibývajícím věkem mě přepadá čím dál větší lenost. Šlapat kopce v Krkonoších je tragédie a už jsem toho měl tak nějak dost. Takže volba byla pokud možno nižší rám, aby se dobře nastupovalo, aby to táhlo v kopcích a lepší baterku.“

Lidí, jako je pan Pavel, rok od roku přibývá. Podle společnosti Ekolo.cz prodej elektrokol od loňského roku vzrostl o víc než třetinu. Lidé totiž více cestují po Česku ale i po městech – třeba kvůli tomu, že nechtějí do hromadné dopravy. „Ten nárůst na jaře byl způsobený tím, že obchody byly měsíc uzavřené, bylo to na začátku sezóny a všichni zájemci se pak nakumulovali do jednoho až dvou týdnů. Nicméně ten efekt té koronakrize ještě přijde na podzim, kdy předpokládáme, že bude do poloviny listopadu krásné počasí a bude opět povinnost nosit roušky ve všech dopravních prostředcích,“ říká Jakub Ditrich ze společnosti Ekolo.cz.

Běžná součást provozu

Podle Radima Brože ze společnosti 4EVER navíc už neplatí, že elektrokola si pořizují jen senioři. Neobvyklá nejsou kola s pohonem ani pro mladé. Spíš než věk tak rozhodují finanční možnosti: v průměru totiž vyjde takové elektrokolo na zhruba 50 tisíc korun. „Dá se ale říct, že Česká republika v porovnání s tím, kolik lidé investují do svých aktivit vzhledem ke svým příjmům, patří na úplný vrchol žebříčku. Lidé v Česku si chtějí kupovat kvalitní zboží, se kterým nebudou mít problémy a budou si s ním užívat. Díky tomu se v Česku prodávají opravdu kvalitní kola.

Některé modely elektrokol jsou už vyprodané. Podle Jakuba Ditricha to rozhodně neznamená, že by byl kol v Česku nedostatek. Upozorňuje ale, že příští rok budou zřejmě zdražovat. „Hlavně kvůli tomu, že všechna elektrokola se musí už od roku 2019 montovat pouze v Evropě, protože existuje tzv. antidumpingový zákon, který znemožňuje přivézt značková elektrokola z Číny. Tím pádem budou pravděpodobně o nějakých 15 až 30 procent dražší než v letošním roce.“

Podle studie společnosti Deloitte bude elektrokol přibývat také v dalších letech, a to i ve městech, kde se stanou běžnou součástí provozu, říká Štěpán Húsek, partner v oddělení consultingu. „Předpovídáme, že v letech 2020 - 2023 budou celosvětově prodeje stoupat a stoupnou o 130 milionů. V současné době jsou nejvíce penetrovány elektrokoly Evropa a pak Severní Amerika.“

Populární jsou elektrokola třeba i v Itálii, kde noví majitelé dostanou dotaci ve výši 500 eur, tedy v přepočtu asi 13 a půl tisíce korun. Vývoj elektrokol navíc nenechává chladné ani automobilky – svůj model kola má už třeba Maserati nebo Volkswagen, který vyrobil kolo schopné uvézt až 210 kilogramů.