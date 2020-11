Nová koncepce baterií umožní elektromobilům dojezd až 500 kilometrů a nabití do pěti minut

Nové modely elektromobilů budou mít dojezd pět set kilometrů a baterie se nabije za pět minut. Umožní jim to nové platformy akumulátorů, které se začínají montovat do nových elektrických modelů. Aby dokázali výrobci zvýšit její kapacitu, musela se změnit celá koncepce baterie. Články jsou uvnitř nově zapojené podobně jako plátky čokolády. Sériově za sebou, ale i paralelně nad sebou. To zvyšuje kapacitu baterie a zkracuje dobu dobíjení. Praha 12:16 1. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobíjení elektromobilu, elektromobil, dobíjecí stanice, nabíjecí stanice (ilustrační foto) | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Je tam zlepšený bateriový management. To znamená, že dokážeme přes balancér daleko lépe dopočítávat energii do jednotlivých článků. A na rychlonabíječce do osmdesáti procent jsme schopni nabíjet takřka na plný výkon auta nebo nabíjecí stanice, záleží, co je limitem,“ vysvětluje expert na baterie Radim Sadílek z Porsche Česká republika.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nové dobíjecí akumulátory přinesou dojezd až 500 kilometrů a nabití za pět minut

Aby byla baterie výkonnější, musely se uvnitř jinak uspořádat články akumulátoru. Zatímco u stávajících baterií byly články zapojeny sériově, v nových jsou zapojeny nejen do série, ale i paralelně. Připomínají tak plátky čokolády. Zákazníci si díky tomu budou moci vybírat různé kapacity baterií.

„V tuto chvíli je to tabulka čokolády, kterou si může zákazník škálovatelně doplnit. Ta baterie je stoprocentně opravitelná. Protože náklady na baterii jsou dnes takřka polovina vozu, je to v tuto chvíli minimálně na pět let cesta, kterou bychom se měli ubírat,“ říká Radim Sadílek.

Novým typem baterie je vybaven třeba nový model elektromobilu Volkswagen ID.3, který zvládne dobíjet 125 kilowatty. Podobné lithium-iontové baterie budou třeba i v připravovaném novém elektrickém modelu BMW iX3.

„Tento vůz dokáže naplno využít potenciál superrychlého nabíjení, to znamená až 350 kilowattů,“ potvrzuje mluvčí českého zastoupení automobilky David Haidinger.

Automobilový průmysl v EU se pomalu zotavuje. Propad prodeje vozů se během léta výrazně zpomalil Číst článek

Sedminásobný výkon

Aby baterie zvládla takzvané ultrarychlé dobíjení, využije při dobíjení ještě vyšší napětí než 400 voltů, vysvětluje šéfredaktor serveru úsporně.info Marek Tomíšek.

„Právě baterie s větší kapacitou zvládají rychlejší nabíjení. Ale v těch úplně nejmodernějších automobilech se objevují baterie, které mají i vyšší voltáž, 800 voltů tedy dvojnásobnou voltáž. Díky čemuž zvládají dvojnásobný nabíjecí výkon při stejném proudu. Takže tyhle elektromobily jsou podle mě budoucnost, protože čím dál víc výrobců staví nové platformy, kde používají právě 800voltovou architekturu.“

800voltovou platformu bude mít třeba připravované Audi E-Tron GT. K rychlodobíjení těchto baterií je ale potřeba dostatečně výkonná dobíjecí stanice s výkonem až 350 kilowattů. To je sedmkrát více, než kolik nabízejí dnes běžné padesátikilowattové rychlodobíječky, kde dobíjení trvá i půl hodiny. Kdežto ultrarychlé nabíječky, kde by se dobití baterie počítalo jen na několik minut, jsou v Česku jen dvě. Jedna na dálnici D5 u Berouna a druhá na D1 u Nupak. Spravuje je společnost IONITY. Další výstavbu těchto stanic chce do budoucna podpořit konsorcium automobilek, mezi kterými jsou například Volkswagen, Ford, Mercedes nebo BMW.

„BMW Group je jednou z několika firem, která byla zakládajícím členem konsorcia IONITY. Jejím cílem je vytvořit vysokorychlostní dobíjecí síť kolem hlavních dálničních tahů napříč Evropou,“ říká Haidinger.

Zvýšit počet ultrarychlých stanic by v Česku mohl pomoct i Operační program doprava, který vyhlásilo ministerstvo dopravy. Resort počítá s tím, že do konce roku 2022 bude vybudováno v Česku 1200 dobíjecích stanic. A to v poměru 80 procent běžných stanic ku 20 procentům rychlodobíjecích. Mezi nimi mají být podle ministerstva právě i ultrarychlé nabíječky s výkonem až 350 kilowattů.