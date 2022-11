Twitter opouští stovky zaměstnanců, nepřistoupili na Muskovo ultimátum. Stabilita platformy je ohrožena

Odhadem stovky zaměstnanců se rozhodly opustit firmu Twitter poté, co jim nový majitel Elon Musk dal ultimátum, aby se buď připojili k závazku tvrdě pracovat, nebo aby odešli. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž Twitter zaměstnancům rovněž oznámil, že do pondělí zavírá kanceláře. Krize ve společnosti provozující stejnojmennou sociální síť podle deníku The Guardian ohrožuje samotné její fungování.

Los Angeles 12:49 18. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít