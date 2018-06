Letadla bez oken? Aerolinky Emirates chtějí testovat displeje s digitálním výhledem

Blíží se doba dovolených, což pro mnohé znamená cestování letadlem. Pasažéry, kteří se cestou rádi kochají pohledem na mraky nebo na Zemi z velké výšky, může ale čekat v blízké budoucnosti změna, jelikož některá letadla by okna vůbec mít nemusela. Takové stroje chtějí testovat první aerolinky – Emirates ze Spojených arabských emirátů. Rijád 9:00 9. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Emirates airlines | Foto: Pavel Pavlas

Jak píše zpravodajský server BBC, první taková místa bez skutečného výhledu ven bude společnost Emirates nabízet v některých svých nejnovějších modelech Boeing 777 zákazníkům v první třídě. Výhled letadlovým okénkem u nich nahradí displeje s digitálním výhledem, který bude promítat projekci snímanou kamerami z optických vláken.

„Každé místo, respektive kabinka, bude mít vlastní virtuální okno. A to na každé straně – tedy včetně místa u uličky. Jedním uvidíte doprava, druhým doleva. Ale půjde to i změnit. Zákazník si takhle bude moci vybrat, jestli se bude dívat nalevo, nebo napravo,“ řekl ředitel aerolinek Tim Clark agentuře AP.

Dalším bonusem pro zákazníky je podle něj to, že letadlo bude sice při pohledu zvenčí bez oken, uvnitř ale příjemně překvapí. Kladem je i to, že zákazníkům třeba při východu nebo západu Slunce nebudou paprsky mířit do očí a tím je obtěžovat.

Pevnější konstrukce i úspora

Firma si od inovace slibuje hlavně to, že odstraněním oken z trupu se konstrukce letadla zpevní, což by mohlo být výhodnější z bezpečnostního hlediska. Hlavně tím ale dlouhodobě ušetří. Letouny bez oken totiž budou lehčí, díky tomu i rychlejší, spotřebují méně paliva a jejich provoz tak bude levnější.

Ale například profesor Graham Braithwaite z britské Cranfieldské univerzity upozorňuje na to, že výhled ven z letadla je důležitý například pro palubní personál. Týká se to především případů nouzového přistání nebo jinak vynucené evakuace stroje. Letušky nebo stewardi předtím, než otevřou bezpečnostní dveře, musí zkontrolovat, jestli v okolí dveří nehoří, což u virtuálních projekcí může být problém, zvlášť pokud se něco porouchá.

A nepříjemné to podle Braithwaita může být i pro některé cestující. Pro mnohé je už teď cestování letadlem frustrující zkušenost – hlavně kvůli klaustrofobii. Nemožnost podívat se ven ji samozřejmě ještě zhorší.