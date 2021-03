Vyřídí žádosti o recept i očkování. Praktici využívají virtuální sestru Emmy, ušetří jim až 90 minut denně

Objedná vás na preventivní prohlídku nebo třeba na očkování proti koronaviru. Virtuální sestra Emmy zvládá i další věci, a pomáhá tak v době pandemie ordinacím s administrativou. A pacienti díky ní zase nemusí řešit, jestli se jim podaří dovolat na přetížené telefonní linky lékařů. Počítačový software vytvořila skupina praktických doktorů. Do systému se zatím zapojilo 45 ordinací po celém Česku. Audio Praha 8:52 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Systém Emmy ušetří lékařům až 90 minut denně (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tady zadám email, heslo a přihlásím se. Pak jen vyberu z nabídky svoji doktorku a vyberu požadavek,” popisuje sedmadvacetiletá Nikola z Prahy, jak se přihlašuje do systému.

Virtuální sestra Emmy je jednoduchá webová aplikace, která praktickým lékařům ulehčuje práci a šetří čas. Pacient v ní po přihlášení kontaktuje svého praktika a může se tak objednat na preventivní prohlídku, nebo požádat třeba o recept na léky či o neschopenku.

„Emmy dokáže nahradit telefonickou komunikaci. Mnoho požadavků, které pacienti předávají do ordinace nejsou tak urgentní, ať už se jedná o žádosti o recepty, nebo i nahlášení kontaktu s pozitivní osobou. To jsou informace, které mohou pacienti zadat do systému Emmy, a lékař je potom zpracuje,” vysvětluje jeden z autorů systému a lékař Ondřej Sobotka.

Emmy navíc umí organizovat i očkování proti covidu-19. Praktický lékař jen nastaví virtuální sestru tak, aby věděla, koho má oslovit a jak má objednávat. A s tím už má zkušenost i doktorka Karolína Dobešová, která ordinuje na Znojemsku.

„Vytřídili jsme je u mě v programu. Potom se Emmy podívala už do ISINu, což je centrální systém, a zjistila, kteří z mých pacientů, kterým je 70 a více, ještě nejsou naočkovaní, nebo nejsou vůbec zaregistrovaní. A poslali jsme jim esemesku, jestli mají zájem o očkování u mě v ordinaci,” říká lékařka.

Pacienti, kteří odpověděli na zaslanou SMS zprávu „ano”, pak Emmy automaticky pozvala na vybraný termín. Dobešová tak mohla v první polovině března naočkovat 50 lidí. Další termíny vypíše podle toho, jak bude dostávat vakcíny.

Více telefonů do ordinace

Dobešová je zároveň ráda, že jí virtuální sestra Emmy pomůže i s běžnou administrativou. „Práce během covidu se strašně změnila. Myslím, že už se to nikdy nevrátí k tomu, jak to bylo předtím. Narostl počet telefonních kontaktů a opravdu nás to hodně zatěžuje. Někdy jsou na nás pacienti nazlobení, protože tady pracujeme i v ordinaci. Neustále drnčí telefony,” popisuje Dobešová.

„Primárně jsem to tak pořizovala kvůli tomu, aby nám to zlepšilo komunikaci nebo aby se část telefonů odklonila a my si je potom budeme v klidu vyřizovat v aplikaci,” dodala.

Podle autorů virtuální sestry Emmy tato aplikace ušetří lékařům a sestrám denně až 90 minut času, který by v ordinaci zabrala administrativa.