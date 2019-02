Emoji pro vozíčkáře i nevidomé. Nové smajlíky pro rok 2019 jsou ve znamení inkluze

Digitální komunikace se všemi úřady? ‚Do pěti let se to stihnout dát,‘ říká odborník

„Žijeme ve světě, kde do digitální podoby nemůžeme převést všechno. Je ale náš společný zájem, abychom papírovou formu do budoucna co nejrychleji opustili,“ upozorňuje Zajíček.