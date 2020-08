Na nezájmu hygieniků o eRoušku už nezáleží. Její nová verze bude rozumnější, věří analytik Koubský

Začátkem září se koronavirová mobilní aplikace eRouška dočká nové verze. Uživatelé už nebudou moct sdílet své kontakty s hygieniky. „Svůj účel dnes eRouška neplní ze dvou důvodů: používá ji příliš málo lidí a nemají o ni zájem samy hygienické stanice, které upřednostňují své standardní postupy. To by se teď mohlo změnit, protože na zájmu hygieniků už nezáleží,“ komentuje plánovanou novou verzi aplikace komentátor Deníku N Petr Koubský. Praha 8:10 30. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikaci eRouška nyní používá jen asi 250 tisíc lidí. | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Jako nejzásadnější inovaci eRoušky vnímá Koubský zaznamenání kontaktu s lidmi, které nemocný nezná. Vylepšená verze aplikace totiž na základě nové technologie od společností Google a Apple sama kontaktuje veškeré další uživatele, kteří se v minulých dnech v okolí infekční osoby pohybovali.

Nová verze eRoušky je rozumnější. Aby fungovala, musí ji ale používat mnohem víc lidí, říká analytik

Naopak odpadne možnost sdílet s hygieniky své kontakty. To je ostatně považováno za potenciálně nebezpečnou praxi a sami hygienici to aktivně nevyužívají.

Nová verze slibuje vyšší účinnost a spolehlivost. Aplikaci nyní používá jen asi 250 tisíc lidí. Jenže aby eRouška skutečně fungovala, je potřeba, aby jich bylo víc.

„Udává se, že kritická mez, nad kterou je to užitečné, je asi 20 procent populace. V České republice tedy dva miliony lidí. Osmkrát až desetkrát více než teď,“ upozorňuje analytik.

Důvodů, proč podle Koubského využívá aplikaci stále jen málo lidí, je hned několik. Kromě nezájmu hygienických stanic může jít například o to, že nemoc covid-19 se v Česku neproměnila v masovou epidemii. A v poměrně malém množství prokázaných infekcí se zatím dá postupovat i bez podobných pomůcek, soudí analytik.

„Z ciziny víme, že aplikace smysl má. Ale jen za předpokladu, že to razantně podpoří vláda a dokáže občany přesvědčit. A dokáže přimět hygienické stanice a celý systém veřejného zdraví, aby do svých postupů využití těchto aplikací zapracoval. To taky znamená, že aplikace musí být velice kvalitní, aby se na to všichni mohli spolehnout,“ uzavírá.

Jak přesně bude nová verze eRoušky fungovat? Poslechněte si audiozáznam pořadu Online Plus.