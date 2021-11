Aplikace eRouška, která varovala před rizikovými kontakty, končí. Podle ministerstva už není potřeba

Končí aplikace Chytré karantény eRouška. Uživatelům, kteří si ji stáhli na chytrý mobilní telefon, sbírala data o rizikových kontaktech. Za dobu fungování rozeslala více než 400 tisíc upozornění o setkání s infikovaným. „S ohledem na proočkovanost, další nástroje a vývoj epidemie již nadále není potřeba,“ informovala o ukončení projektu v pondělí večer na twitteru. Praha 19:53 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít eRouška 2.0 | Foto: Janetta Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Za dobu svého fungování upozornila své uživatele na více než 400 tisíc potenciálně rizikových setkání a doporučila jim pravidla bezpečného chování. Tím přispěla k omezení šíření nákazy a zvládání epidemie,“ stojí na oficiálním twitterovém účtu aplikace.

O pozastavení aplikace rozhodlo ministerstvo zdravotnictví, a to ke konci října 2021. Ve chvíli vypnutí mělo aplikaci aktivní půl milionu uživatelů.

1/3 Pomoc eRoušky v boji s epidemií je u konce. Děkujeme všem, kteří se zapojili! eRouška 2.0 pozastavuje provoz. pic.twitter.com/TqhC4cdw2j — eRouška (@RouskaE) November 1, 2021

„Hlavní příčinou je pravděpodobně to, že podstatná část uživatelů eRoušky už je očkovaná. Trasování už dávno není jediným nástrojem zvládání epidemie, kromě plošných opatření a očkování máme i další technické nástroje, vhodné pro aktuální situaci, jako jsou O-T-N (očkování, test, prodělaná nemoc) certifikáty a aplikace Tečka a čTečka.“

Neaktivní aplikace podle webu eRoušky nebude v telefonu běžet na pozadí a bude zabírat minimum místa. Pokud by se aplikace znovu aktivovala, sama na to uživatele upozorní. Nasbíraná data se dají vymazat ručně nebo zmizí do dvou týdnů od deaktivace.

Hygienici mohli díky datům z eRoušky rychle upozornit potkané uživatele na možné riziko nákazy. První verze aplikace, spuštěná 11. dubna 2020, pomáhala hygienikům hlavně s trasováním.

Po aktualizaci na podzim 2020 představil tým Chytré karantény tzv. eRoušku 2.0. Ta uživatele upozorňovala na možný kontakt s nemocným. Notifikaci mohli díky unikátním kódům posílat sami uživatelé. Varování byla anonymní.