Turnaje v hraní videoher připomínají Premier League, říká ředitel společnosti pořádající šampionáty

Hraní počítačových her není jen koníček, ale také sport a hlavně byznys. Existují společnosti, které vydělávají na pořádání turnajů v hraní videoher. Letos by se v tomto odvětví, kterému se říká esport, mohlo protočit přes miliardu dolarů, podle společnosti Newzoo meziročně o téměř 27 procent víc. Jak takový byznys funguje, na to Českému rozhlasu Plus odpovídal ředitel jedné z největších společnosti, která takové turnaje organizuje, Wim Stocks. Praha 21:46 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hraní počítačových her není jen koníček, ale také sport a hlavně byznys. Kromě obratu přibývá také diváků, kteří takové turnaje sledují. Letos by jich mohlo být víc než 450 milionů, meziročně o 15 procent víc (ilustrační snímek) | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

Jak byste člověku, který nikdy o esportu neslyšel, popsal, co dělá vaše společnost?

Naší hlavní činností je organizace online turnajů. Dokážeme na jednu událost přitáhnout stovky tisíc hráčů. Ale stále častěji se naše platforma stává takovým kvalifikačním sítem, kdy část těch nejlepších hráčů vyšleme na živý turnaj.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Wima Stockse, ředitele společnosti World Gaming, pro Český rozhlas Plus

A pak taky děláme ligy. Podobně jako existují fotbalové nebo basketbalové ligy, my děláme ligu třeba ve hře Counter Strike nebo Dota 2. V obou případech jde o amatérské hráče, kteří se díky nám můžou zlepšovat a přibližovat se profesionálům.

Co je tedy jádrem vašeho byznysu, na čem vyděláváte peníze?

Většinu peněz máme od sponzorů. Značky se chtějí přidružit k našim turnajům, protože se chtějí přiblížit naší cílové skupině, kterou je v dnešní době strašně těžké oslovit. Mileniálové a generace Z nesledují televizi, nechodí tolik do kina, nekonzumují média tradičními způsoby. Baví se online a většinou hrají hry nebo sledují někoho jiného, jak hraje hry, třeba prostřednictvím streamovacího kanálu určeného přímo pro hry Twitch.

V českém herním průmyslu se loni protočily tři miliardy. Studiím ale chybí investoři i animátoři Číst článek

Takže si naši sponzoři myslí, že přes nás efektivně osloví tuto generaci. Zároveň ale tato generace rychle pozná, když to neuděláte autenticky. Musíme se proto postarat o to, aby spolupráce byla autentická. Když to neuděláme, může to značce u tohoto publika uškodit.

Nový způsob myšlení

Zmínil jste, že je těžké oslovit mladé publikum, před jakými dalšími výzvami teď esports stojí?

Další výzvou je porozumění. Média, většina značek a obecně veřejnost zatím zcela esports nepochopila. Ale v minulém roce se stalo něco velmi důležitého. Třeba spouštění ligy pro hru Overwatch nebo franšízový model pro ligu League of Legends a teď třeba nová liga pro Call of Duty.

Všechny teď připomínají tradiční sporty. Nemusíte rozumět tomu, o co jde ve hře Overwatch, ale víte, že tam jsou týmy, které hrají proti dalším týmům, a to všechno je součástí celé ligy, která má své části od běžné sezóny, po play-off až po šampionát. Celé to připomíná třeba Premier League nebo NBA. A díky tomu, už je půlka bitvy vyhraná. Lidé nám začínají rozumět.

Třetina dětí hraje denně počítačové hry, závislost se týká až deseti procent Číst článek

Co je tedy vaším dlouhodobým cílem? Chcete být víc jako tradiční sport a dosáhnout toho, aby vás třeba vysílaly i televize?

Máme Twitch. A přestože spousta lidí stále neví, co to je, už teď je větší než Netflix, HBO a ESPN dohromady. Zhruba sto padesát milionů lidí stráví hodinu a půl sledováním někoho jiného, jak hraje hry, takže by šlo argumentovat, že tradiční média vůbec nepotřebujeme. Ale já myslím, že je potřebujeme, protože o nás pomáhají rozšířit povědomí. Takže nás pak začínají chápat také lidé z tradičního prostředí.

Jaké výhody to může přinést oběma stranám?

Pro nás je ta výhoda jasná. Větší povědomí a větší zapojení značek, které v nás vidí příležitost, jak oslovit mladší publikum. A tradičním médiím to přináší nový způsob myšlení. Adam Silver, komisionář basketbalové NBA, veřejně řekl, že si přeje, aby přenosy zápasů NBA víc vypadaly jako vysílání na Twitch.

Myslel tím, že obětuje kvalitu produkce výměnou za větší zapojení diváků. Když sledujete herní turnaje na Twitch, tak nesedíte na gauči a nepijete u toho pivo. Sedíte sice u počítače, ale jste v tom, chatujete, bavíte s lidmi. Je to dost jiná divácká zkušenost, která vás víc upoutá než tradiční sledování televize. Takže esports může změnit taky podobu přenosů klasických sportů.