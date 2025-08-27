Několik zemí navrhuje sledování komunikace. ‚EU by tím porušila listinu základních práv,‘ míní Koubský
Několik zemí v čele s Dánskem přišlo s návrhem na sledování online komunikace. Je namířen proti dětské pornografii a zneužívání dětí. Takzvaný chat control by měl umožnit kontrolu soukromé komunikace na emailu nebo na sociálních sítích. Návrh zatím nemá v EU potřebnou většinu a ozývají se spíše kritici. „Poškozuje společnost jako takovou. Je to prolomení soukromí, které se už nedá vrátit zpátky,“ říká pro Radiožurnál Petr Koubský z Deníku N.
Můžete popsat, jak by měl chat control fungovat? Jak si to představit?
On je to spíš posměšný název. Oficiálně se to jmenuje velice zdlouhavě a velice hezky, ale reálně to docela dobře název chat control vystihuje. Mělo by to podle předkladatelů fungovat tak, že přímo v našich telefonech a počítačích bude zabudovaná kontrola, která bude neustále hlídat v tomhle případě dětskou pornografii.
Což je věc, kterou většina z nás jistě neprovozuje, a řekneme, že by to nemělo být, jenomže jakmile tahle technologie tam jednou je vestavěná, tak umožňuje v principu kontrolovat cokoliv. Je to prolomení soukromí, které se už nedá vrátit zpátky. Jakmile jednou vznikne a bylo by to povinné, museli by to používat úplně všichni.
Kdo by byl tedy potom ten, který by na základě toho, co mu vygeneruje umělá inteligence z našich telefonů, viděl naše zprávy a obsah našich chatů a rozhodoval o tom, jestli je tu něco trestného?
V první instanci by to byl provozovatel služby. Ono by to nebyly jenom chatovací služby typu WhatsApp, byly by to i cloudové služby, které ukládají soubory na vzdálené úložiště, jako je Google Disk nebo iCloud, tedy něco, co používáme opravdu všichni, bez výjimek.
Provozovatel by byl první, kdo by danou věc uviděl, a potom by to zřejmě měl, podle toho, jak si to ti navrhovatelé představují, předkládat policii nebo nějakým jiným orgánům činným v trestním řízení.
Dá se tedy říct, že k obsahu našich zpráv by měl přístup výrobce telefonu, potom provozovatel té služby a pak ještě policie nebo vyšetřovatelé?
Výrobce telefonu možná ne, ale jinak je to tak, jak říkáte.
WhatsApp a Signal
Existuje tu už něco takového, jako je toto navrhované plošné monitorování obsahu soukromých zpráv, nebo je toto naprostá novinka?
Všichni provozovatelé cloudových služeb do nějaké míry kontrolují, co tam používáme a nepoužíváme, protože všichni mají nějaká pravidla, co se tam používat smí a nesmí. Nicméně existují silné nástroje ochrany, tzv. koncové šifrování, a ty toto znemožňují.
Brání tomu, aby nám tam mohli nahlížet. To je právě třeba WhatsApp, pokud je tam to šifrování zapnuto, nebo aplikace jako Signal. A právě toto je ten nejspornější bod, protože i z nich by musela tato ochrana mizet. Čili opravdu by soukromí internetové komunikace přestalo pro občany Evropské unie existovat.
Rusko chce omezit volání přes Telegram a WhatsApp. Vyvíjí místo nich vlastní aplikaci
Číst článek
Schválení chat control by tedy poskytovatelům online služeb umožnilo legálně prohledávat s pomocí algoritmů obsah zpráv a uložených souborů. Dokážeme zajistit a účinně kontrolovat, že už to třeba nějakým způsobem nedělají teď, třeba na něčí objednávku?
Ve výjimečných případech se to asi stát může u některých služeb, ne ale u většiny těch s koncovým šifrováním, o kterých jsem mluvil.
Vědělo by se o tom, a především je to zařízeno tak, že technicky je to v tuto chvíli nemožné. Sám princip toho šifrování znemožňuje, aby se poškodilo. To se dá jedině úplně odstranit a nedá se na chvilku nabourat.
Kritici také upozorňují na to, že to nařízení se dá snadno obejít pomocí VPN aplikací, že se dá přihlásit k aplikací mimo Evropskou unii, kde ta evropská regulace nebude platit. Opravdu je to až takto jednoduché?
Nejen pomocí VPN aplikací, dá se to obejít na několik dalších způsobů.
Samolepka smajlíka místo obličeje? Soukromí dítěte tím neochráníte, upozorňuje Antivirus
Číst článek
Což znamená, a je tomu tak v podobných případech vždycky, že ti, kdo budou chtít tu věc obejít a zneužít, tak si vždycky cesty najdou. A zatímco my všichni ostatní nic špatného neděláme, budeme mít to soukromí porušeno a porušenou důvěru naší komunikace.
Myslím, že to poškozuje společnost jako takovou. Není to jenom o tom, jestli mi někdo nahlíží do pošty, to je o duševním stavu celé společnosti.
Dá se říct, že by tím EU vlastně prolomila vlastní nařízení typu GDPR a ochrany osobních údajů?
Prolomila by tím ještě víc. Prolomila by tím Listinu základních práv a svobod, což je jeden z dokumentů, ke kterým se Evropská unie odvolává.