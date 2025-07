Evakuace hasiči zkouší i ve virtuální realitě. Architekti únikové trasy ověřují před stavbou

Ve VR studii si podle Zdeňka Stachoně z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vyzkoušelo evakuaci ve skutečné budově asi 40 dobrovolníků a okolo dalších 40 ve virtuální realitě. „Potvrdilo se nám, že virtuální prostředí lze použít pro simulaci evakuace, protože lidé se evakuují ve virtuálním i reálném prostředí po stejných trasách,“ doplňuje Stachoň. Brno 8:55 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeněk Šašinka a reportér Michal Šafařík při evakuaci s eye-trackingovými brýlemi | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

S Čeňkem Šašinkou z Masarykovy univerzity jsme nastoupili do výtahu jedné z budov Filozofické fakulty a vyjíždíme do pátého patra.

„Nyní budeme zkoušet evakuaci, jak se pohybujete, kudy unikáte a budeme u toho měřit i to, kam se koukáte. Můžu vás poprosit, abyste si nasadil brýle?“ ptá se Šašinka a podává brýle, které mají tři objektivy – jeden míří dopředu, další dva mi budou mířit na oči.

Pomocí nich zjišťujeme, na které objekty během evakuace budete koukat. Až zazní alarm, tak máte za úkol se rychle, ale přitom bezpečně evakuovat a sledovat u toho navigační ukazatele.

Vidím prvního panáčka běžícího v zeleném obdélníku, který značí evakuační trasu, vidím druhého, teď seběhnu po schodech, schody končí a jsem venku na dvoře. Dveře šly trošku ztuha, ale jsem evakuovaný.

Čeněk Šašinka mi teď na telefonu ukazuje video, které zaznamenaly tři kamery. Vidím, jak jsem běžel po chodbě, po schodech, ale hlavně se tam ze strany na stranu míhá červené kolečko.

„To je pro nás klíčová informace, to je zaměření vašeho pohledu a my z něj jsme schopni zjistit, na které objekty, na které značky jste se koukal, z jaké vzdálenosti, jak dlouho jste se na ně koukal, ale i to, které objekty a které třeba značení jste minul,“ popisuje Šašinka.

Široké využití

Naším cílem bylo zjistit a ověřit, jestli ta virtuální realita může nahradit tu simulaci z reálných budov, aby ten developer nebo architekt, který tu budovu navrhuje, aby mohl ty evakuační cesty navrhovat, upravovat ještě předtím, než se ta budova postaví, protože potom by ty úpravy byly mnohem složitější.

Po Filozofické fakultě jsme se přesunuli do hotelu v Kutné Hoře. Do ruky si beru ovladače, pomocí kterých se budu pohybovat a pak můžeme započit evakuaci.

Nejdřív se musím zorientovat: Jsem v pokoji, vidím první evakuační značku, běžím, už jsem na schodišti. Ještě recepční hala a jsem venku.

V této studii si podle Zdeňka Stachoně z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vyzkoušelo evakuaci ve skutečné budově asi 40 dobrovolníků a okolo dalších 40 ve virtuální realitě.

„Potvrdilo se nám, že virtuální prostředí lze použít pro simulaci evakuace, protože lidé se evakuují ve virtuálním i reálném prostředí po stejných trasách, i ty jejich pohledy vyhledávání evakuačního značení jsou shodné,“ popisují výzkumníci.

Virtuální realitu ale nemusí využít jen architekti a developeři. Ve virtuálním prostředí můžeme vytvořit například kouř. A to může sloužit pro výcvik hasičského záchranného sboru nebo policie.

Vědci v dalších studiích ale upravovali třeba šířku chodeb nebo osvětlení. Potvrdilo se jim, že lidé při evakuacích často preferují širší nebo světlejší chodby, i když značení míří jinam.