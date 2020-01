‚Čau lidi‘ aneb Facebook odhalil správce. Chyba ukázala na MMA zápasníka, mluvčího i zastupitele

Chyba Facebooku v pátek 10. ledna několik hodin umožňovala podívat se přes historii úprav příspěvků, kdo jsou veřejnosti jinak často skrytí administrátoři facebookových stránek.

V případě premiéra Andreje Babiše (ANO) vedlo odhalení identity správců raději k dočasnému zablokování profilu.

Chyba ale neidentifikovala jen takzvané adminy jen u premiérovy stránky. Server iROZHLAS.cz posbíral zajímavosti, které z dočasné bezpečnostní chyby vyplynuly, a sestavil přehled některých správců facebookových profilů v Česku. Praha 6:54 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Horní řada zleva: premiér Andrej Babiš (ANO), předseda SPD Tomio Okamura, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Dolní řada zleva: Václav Klaus mladší, Zuzana Majerová Zahradníková, Jaromír Soukup a Robert Šlachta | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Informace jsou nahodilé – odvíjejí se od příspěvků uživatelů sociálních sítí, kteří v danou chvíli navštívili některou stránku a pořídili jako důkaz snímek obrazovky.

Babišův tým v reakci na chybu Facebooku na několik hodin zablokoval premiérův profil Číst článek

Výčet tak spíš ukazuje, kdo z adminů spravuje stránky pod jakým jménem, než že by poskytly spolehlivý seznam zástupců.

Pořízené snímky obrazovky není jak ověřit a jak ukázala už před lety třeba kauza Petelík, je snadné je podvrhnout.

Server iROZHLAS.cz proto sesbíral dosud zveřejněné informace a doplnil je dostupnými snímky obrazovek poukazujícími na pravděpodobné autory postů na různých facebookových stránkách.

Tématu se v minulých dnech věnovaly hlavně Deník N, A2larm a Manipulátoři.

1. GreenpissCZ (16 tisíc lajků)

Jedním z administrátorů stránky, která vyzývá ke konci ekoterorismu, je redaktor časopisu Muži v Česku a G.cz Radek Kovanda, který je zároveň adminem facebookové stránky Elektrárna Chvaletice z koncernu Sev.en Energy Pavla Tykače.

Facebook v Česku používají hlavně starší lidé, mladí mají jiné sociální sítě, popisuje influencer z TikToku Číst článek

Kovanda pro Deník N připustil, že na stránku přispívá od loňského léta, účet mu ale nepatří. „Greenpiss není moje stránka, ale dlouhodobě ji sleduji. Začátkem minulého roku se tam začaly objevovat ostřejší příspěvky o ‚gretenismu‘ a podobně, což mi vadilo, protože jsem měl stránku rád. Byla totiž ironická a z věcí si nedělala prvoplánově legraci. Proto jsem se sám nabídl, že budu na stránky přispívat, abych vyvolal diskusi,“ popsal.

Příspěvky na stránce ale podle něj nemají žádnou souvislost s jeho prací pro Sev.en Energy. Tykačova firma se ke Kovandovi nehlásí. „S uváděnou osobou skupina ani žádná z jejích firem nespolupracuje,“ informovala nejprve mluvčí Gabriela Sáričková Benešová. Později ale vyjádření změnila: „Podle informací agentury Talk se pan Kovanda příležitostně podílí na tvorbě obsahu facebookové stránky elektrárny Chvaletice.“

Stránku #Greenpiss, která se na facebooku dlouhodobě snaží zdiskreditovat @GreenpeaceCzech, spravuje stejný člověk jako facebook Tykačovy Elektrárny Chvaletice.



Nepřekvapilo. pic.twitter.com/ebDLgpwAdQ — Anna Gümplová (@anna_gumplova) January 10, 2020

2. Sputnik Česká republika (41 tisíc lajků)

Mezi adminy projektu ruské státní agentury RIA Novosti je manažerka sociálních sítí Jekatěrina Kudiová, která podle svého profilu žije v Moskvě a studovala na Univerzitě Karlově. Profil má také na ruské sociální síti Vkontakte.

Server iROZHLAS.cz Kudiovou kvůli jejímu působení na stránce českého Sputniku oslovil, na zaslané otázky ale do vydání článku neodpověděla.

Správkyně facebookového profilu Sputnik Česká republika | Zdroj: Reprofoto Manipulátoři

3. AC24 (85 tisíc lajků)

Adminem stránky je zakladatel projektu Ondřej Geršl, který se netají tím, že provozuje AC24 za účelem zisku. „Podívejte se, naše stránka není nejpravdomluvnější nebo nejdůvěryhodnější, čtenáři by měli být schopni porovnat informace z více zdrojů,“ řekl například pro americký magazín Codastory.com.

Web je například think-tankem Evropské hodnoty označován za dezinformační.

Admin facebookové stránky AC24 | Zdroj: Reprofoto Manipulátoři

4. Genderově neutrální aktivista Pim (1 tisíc lajků)

Stránku urážející LGBT spravuje podle pořízeného snímku obrazovky MMA zápasník Lukáš Hodík. „Stránka je vedena jako satira a parodie, což lze na profilu okamžitě zjistit. Zcela jednoznačně odmítám, že by se kdokoliv stojící za stránkou pokoušel urážet LGBT komunitu. Vzpomeňme na Českou sodu, taktéž to nebyl humor pro každého,“ napsal serveru iROZHLAS.cz Hodík.

Zároveň dodal, že nejde o prezentaci jeho osobních názorů. „Jakmile začnete klást hranice humoru, třebaže nekorektnímu, začnete pohřbívat demokracii.“

Stránku urážející LGBT spravuje MMA zápasník Lukáš Hodík | Zdroj: Reprofoto Manipulátoři

5. Slušní lidé (1 tisíc lajků)

Stránku brněnského hnutí, které se „proslavilo“, když narušilo představení v divadle Husa na provázku, spravuje mimo jiné i Miroslav Bělička, bývalý tiskový mluvčí Mariána Kotleby. Redakce iROZHLAS.cz Běličku kvůli jeho působení na stránce Slušní lidé oslovila, na zaslané otázky do vydání článku neodpověděl.

Stránku brněnského hnutí spravuje mimo jiné Miroslav Bělička, tiskový mluvčí Mariána Kotleby | Zdroj: Reprofoto Manipulátoři

Profil místopředsedy sněmovny spravují Alena Kadlčková, Lukáš Petřík (šéfredaktor webu EUportal think-tankem Evropské hodnoty zařazeného mezi dezinformační weby) a Tomáš Komora. Redakce iROZHLAS.cz kvůli působení na stránce oslovila Kadlčkovou a Petříka, na zaslané otázky ani jeden do vydání článku neodpověděl.

Profil místopředsedy sněmovny spravují Alena Kadlčková, šéfredaktor dezinformačního webu EUportal Lukáš Petřík | Zdroj: Reprofoto Manipulátoři

7. AntiKavárna (12 tisíc lajků)

Autorem příspěvků je podle záznamu z doby, kdy chyba nastala, komentátor TV Prima Tomáš Vyoral a Kateřina Zvědavová. Server iROZHLAS.cz se spojil se Zvědavovou, která potvrdila, že na profil přispívá. Bližší informace ale sdělit nechtěla. Dodala pouze, že administrátorů stránky „málo není“.

Tomáš Vyoral se ke svému působení na stránce AntiKavárna vyjadřovat nechtěl. „Nezlobte se, ale i kdybych vám měl ohledně této pseudokauzy co říci, tak to z principu neudělám,“ napsal redakci.

Autorem příspěvků je komentátor TV Prima Tomáš Vyoral a Kateřina Zvědavová | Zdroj: Reprofoto Manipulátoři

8. Zastavme Zloděje (62 tisíc lajků)

Stránka kritizuje přijímání uprchlíků, působení Miroslava Kalouska z TOP 09 nebo Milion chvilek pro demokracii. Využívá dezinformace a manipulativní techniky. Dlouhodobě se věnuje tématům, která pálí podnikatele Pavola Krúpu. Ten ovšem jakoukoli spojitost odmítá. Administrátory jsou „občanský a protikorupční aktivista“ Adam Bajo, pravděpodobně falešný profil Peter Cimerman a Tereza Ondráčková.

Adama Baja kvůli spolupráci oslovili z profilu Petra Cimermana. „Chtěl vytvořit podobnou protikorupční iniciativu také v České republice. V té době však začaly aktivity spolku Milion chvilek, proto jsem mu řekl, že dělat něco, co už dělá někdo jiný, nemá smysl. On mi na to řekl, že má zájem cílit spíše na lidi, kteří Milionu chvilek nedůvěřují, a dostávat mezi ně informace, o kterých by jinak netušili,“ uvedl Bajo pro Deník N.

Stránka kritizuje přijímání uprchlíků, působení Miroslava Kalouska nebo Milion chvilek pro demokracii. Využívá dezinformace a manipulativní techniky. Dlouhodobě se věnuje tématům, která pálí podnikatele Pavola Krúpu | Zdroj: Reprofoto Manipulátoři

Jedním ze správců je Dan Štěpánek, syn hudebníka Petra Štěpánka. Dan Štěpánek pracuje jako asistent poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové (Trikolóra). „Starám se o běžnou agendu pro paní poslankyni a částečně i pro pana předsedu,“ napsal serveru iROZHLAS.cz. Facebookový profil si podle něj primárně spravuje sám Václav Klaus mladší.

Jedním ze správců je Dan Štěpánek, syn hudebníka Petra Štěpánka | Zdroj: Reprofoto Manipulátoři

10. Trikolóra (30 tisíc lajků)

Jedním ze správců je již zmíněný Dan Štěpánek. „Jsem členem hnutí Trikolóra, logicky s ním tedy názorově souzním,“ uvedl ke svému působení na profilu hnutí. Facebook Trikolóry podle něj spravuje více lidí.

Jedním ze správců je Dan Štěpánek, syn herce Petra Štěpánka. | Zdroj: Reprofoto Manipulátoři

Stránku spravuje uživatel Jan Jakub, který podle svého profilu na sociální síti pracuje pro Armádu ČR. Další informace už ale veřejně uvedené nemá. Spravování stránky pro server iROZHLAS.cz potvrdil, uvedl ale, že profil založila jeho spolužačka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Markéta.

„Jde především o šíření antifašistických názorů, jelikož je faktem, že Česká republika diskriminuje Romy a další menšiny,“ doplnil Jakub ve vyjádření, které drželo linii s příspěvky na stránce.

Falešnou (satirickou?) stránku spravuje Jan Jakub, pravděpodobně totožný s Janem Jakubem Ptáčkem, který podle svého profilu pracuje pro Armádu ČR | Zdroj: Reprofoto Manipulátoři

12. Jaromír Soukup (4 tisíce lajků)

Jedním ze správců je Vladimír Barák, ředitel online aktivit Empresa Media.

Jedním ze správců je Vladimír Barák, ředitel online aktivit Empresa Media | Zdroj: Reprofoto Manipulátoři

13. Tomáš Zima (4 tisíce lajků)

Osobní facebookovou stránku rektora Univerzity Karlovy, který nevylučuje kandidaturu na prezidenta, spravuje zaměstnanec PR oddělení UK Jan Chlubna.

Osobní facebookovou stránku rektora Univerzity Karlovy, který nevylučuje kandidaturu na prezidenta, spravuje zaměstnanec PR oddělení UK Jan Chlubna | Zdroj: Reprofoto A2larm

14. Mapa dopravního teroru – Praha (2 tisíce lajků)

Stránku, která propaguje automobilovou dopravu a útočí na cyklisty, administruje zastupitel a předseda ODS na Praze 3 Alexander Bellu. Ten se také objevuje jako aktér videí, která se na profilu objevují. Redakce iROZHLAS.cz Bellua kvůli jeho působení na stránce oslovila, na zaslané otázky do vydání článku neodpověděl.

Stránku, která propaguje automobilovou dopravu a útočí na cyklisty, administruje zastupitel a předseda ODS na Praze 3 Alexander Bellu | Zdroj: Reprofoto A2larm

15. Zhotoven (stránka už neexistuje)

Falešnou stránku, jež z pozice „skupiny umělců, která chce město moderní, funkční, transparentní a bez různých šmelinářů“ komentoval a kritizoval vzhled zastávek MHD a politiku hlavního města v oblasti venkovní reklamy, spravuje člen ODS z Prahy 3 Filip Nekola a jeho spoluvlastník ve firmě SNConsulting Michael Skřivan.

Facebook bude mazat upravená a manipulativní videa. Chce tak bojovat proti deepfakes Číst článek

„Pokud je někdo straník, tak to přece neznamená, že nemůže dělat pro soukromý subjekt. Víte, kolik je v Česku straníků? Absolutně to s mým politickým členstvím nesouvisí. Přijde mi zvláštní, že to vytahujete,“ uvedl pro Deník N Nekola.

Problém v tom neviděl ani Skřivan. „Dělám politický marketing. Vydělávám prostředky, ze kterých to dokážu zaplatit. Náklad je 40 až 50 tisíc. Investice je převážně do reklamy, většinu věcí na natáčení vlastním. Jedno video stojí tři až pět tisíc,“ řekl.

16. Andrej Babiš (170 tisíc lajků)

Stránku spravuje kromě Marka Prchala ještě „více než deset lidí“ z tiskového oddělení hnutí ANO a Úřadu vlády. Podrobnější seznam zatím nikdo nezveřejnil.

Kvůli chybě zůstala několik hodin premiérova stránka vypnutá. „Facebook má zjevně bezpečnostní chybu, na kterou jsme byli upozorněni. Dokud to neopraví, stránky zůstanou shozené,“ řekl Deníku N premiérův poradce Marek Prchal.

Není to poprvé, co se o autorství příspěvků premiéra na sociálních sítích mluví. „Víte, jak to funguje? Je to strašně jednoduché. Oni spolu sedí u stolu. Všichni spolu sedíme u stolu a Marek Prchal to píše, protože Andrej Babiš neumí psát na počítači,” vysvětlovala bývalá mluvčí premiéra Lucie Kubovičová.

17. Sinoskop (2 tisíce lajků)

Příspěvky na stránce editoval Jan Provazník, který zároveň pracoval pro PR agenturu C&B, která měla podle zjištění Aktuálně.cz na zakázku PPF „racionalizovat debatu o Číně“.

Menšinový vlastník společnosti Tomáš Sazima Deníku N přiznal, že Provazník se na obsahu facebookové stránky Sinoskopu podílel. „Facebook Sinoskopu jsem spravoval primárně já, Provazník mi pomáhal. S institutem na to máme uzavřenou smlouvu, je to náš klient,“ popsal.

Po článcích Aktuálně.cz o propojení PPF s Čínou se ale Provazník podle Sazimy odmítl na práci pro Sineskop podílet.

Kdo spravoval stránku Sinopsis? | Zdroj: Reprofoto z Deníku N

18. JUDr. Haszek MiLhal – ČSSD (stránka již neexistuje)

Jedním ze správců stránky, která mimo jiné zesměšňovala Miloše Zemana, byl bývalý brněnský zastupitel Svatopluk Bartík, kterého prezident žaluje kvůli nepotvrzené zprávě o jeho rakovině.

„Je to reziduum z doby, kdy byl pan Hašek hejtmanem a dělal tehdy známé excesy, které vyvrcholily lánskou schůzkou. Kontextově k sobě Hašek a Zeman patří. Spolupracují spolu. V minulosti na té facebookové stránce spolupracovalo víc lidí. V poslední době jsem na to sám,“ přiznal Bartík Deníku N. Stránka ale zmizela poté, co server upozornil, kdo za ní stojí.

Recesistickou stránku spravoval brněnský zastupitel Bartík | Zdroj: Reprofoto z Deníku N

19. Robert Šlachta (3 tisíc lajků)

Robert Šlachta si na správu facebookové stránky najal marketingovou specialistku Zuzanu Lebedovou.

Vzpomínáte ještě na „včele“ a Čočkina? Nejvtipnější tweety uplynulého roku na jednom místě Číst článek

„Paní Lebedová mi rozjíždí začátek. Pomáhá mi se sociálními sítěmi, protože já jsem je nikdy nepoužíval. Rozjela mi způsob komunikace tak, aby se mé příspěvky dostaly mezi širší veřejnost,“ potvrdil Šlachta Deníku N s tím, že ji platí z vlastních peněz.

Jedním z adminů byl Josef Provazník, bývalý správce sociálních sítí SPD a také bývalý asistent této poslankyně. Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra) k tomu Deníku N řekla, že si svůj profil spravuje sama a že si Provazník našel jinou práci.

Podle Provazníka spolupráce skončila v říjnu. „Já jsem jí dělal asistenta ve sněmovně, tak jsem měl nějaká práva, ale ona si to spravuje sama, pokud vím,“ řekl Deníku N.

Na vkládání příspěvku se přitom podílel naposledy 10. ledna. „Je možné, že jsem tam dával nějakou čárku, ale to je spíš náhoda,“ dodal. Jako asistent poslankyně v současnosti pracuje dříve zmíněný Dan Štěpánek.

Profil poslankyně spravuje bývalý správce sociálních sítí SPD | Zdroj: Reprofoto z Deníku N

Adminem je zamčený účet Dylan Taylor, o kterém nelze nic bližšího zjistit ani jej kontaktovat.

Správce facebookové stránky AE News | Zdroj: Reprofoto z Deníku N

22. Protiproud (19 tisíc lajků)

Příspěvky upravoval Karel Martin Šimek, dříve psal příspěvky na ultrakonzervativní katolický server Institut svatého Josefa, který vedl publicista Michal Semín. Server Protiproud potom založil dřívější mluvčí prezidenta Václava Klause Petr Hájek. Šimek zároveň na serveru Protiproud za redakci odpovídá na dopisy čtenářů.

Šimek se otázkám redakce iROZHLAS.cz vyhnul. „Jak konkrétně jste na mne v natrefila v souvislosti s Protiproudem a proč vás to zajímá?“ reagoval nejdříve. Na další zprávy už neodpověděl.

23. Svobodný vysílač (15 tisíc lajků)

Příspěvky upravuje Vítek Tapin Jirásek, který se k tomu na osobním profilu otevřeně hlásí. Projekt dává prostor mnoha osobnostem dezinformační scény. V nejbližším programu upozorňují například na rozhovor se šéfredaktorem webu Aeronet.