Facebook vyhrál první kolo pře s Evropskou komisí, ta podle něj požaduje nadměrné množství informací

Americkou firmu, provozující stejnojmennou sociální síť i další služby, vyšetřuje Evropská komise kvůli jejímu nakládání s daty a také internetovému trhu, který spustila v roce 2016 a používá ho 800 milionů jejích uživatelů v 70 zemích pro nákup a prodej. Firma teoreticky hrozí vysoké pokuty a může jí být nařízeno, aby změnila své obchodní praktiky.

Facebook podal 15. července u unijního soudu v Lucemburku žalobu na Evropskou komisi, která podle něj požaduje informace nad rámec toho, co je k šetření nutné, včetně velmi osobních detailních informací. Společnost rovněž požádala o předběžné opatření, které by zastavilo nařízení komise o poskytnutí informací ze 4. května. Pokud by Facebook tuto nařízení nedodržel, mohlo by to pro něj znamenat pokutu až osm milionů eur (210 milionů Kč) denně do do doby, než by komisi vyhověl.

Tribunál unijního soudu v rozhodnutí datovaném 24. července pozastavil předběžným opatřením požadavek komise na dobu, než obdrží její připomínky a rozhodne o žalobě Facebooku. Krok má podle soudu zabránit možnému zveřejnění materiálů, které by porušovaly základní právo na soukromí.

Firma už poskytla Evropské komisi 315 tisíc dokumentů, což odpovídá 1,7 milionu stránek. Požadavek komise je ale podle Facebooku široký a znamená, že společnost má předložit i převážně bezvýznamné dokumenty, které nemají co dělat s vyšetřováním, včetně vysoce citlivých osobních údajů, jako lékařské informace zaměstnanců, osobní finanční dokumenty a soukromé informace o rodinných příslušnících zaměstnanců.