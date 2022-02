Facebook a Instagram by podle dozorčí rady měly lépe chránit soukromí. Týká se to hlavně adres

Facebook a Instagram by měly lépe chránit informace o soukromých adresách svých uživatelů, doporučuje to dozorčí rada společnosti Meta - mateřské firmy zastřešující obě populární sociální platformy. Sociální sítě by podle ní měly zrušit výjimku pro veřejně dostupné informace. Washington 12:07 9. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Facebook a Instagram by měly lépe chránit informace o soukromých adresách svých uživatelů, doporučuje to dozorčí rada společnosti Meta (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Facebook i Instagram by podle rady měly změnit svá pravidla zaměřená na ochranu soukromí. Jde o to, aby zaručily, že na internet neuniknou informace o soukromých rezidenčních adresách uživatelů a ani fotky jejich sídel. A to ani v případě, že se tyto informace obecně považují za „veřejně dostupné“.

Obě sociální sítě sice ani teď sdílení soukromých adres neumožňují. Pokud jsou ale ty informace považovány za veřejně dostupné, platí výjimka - to znamená, že teď v určitých situacích informace o bydlišti lidí uniknout můžou. Nezávislá dozorčí rada Mety navrhuje, aby se tahle výjimka zrušila.

Na dozorčí radu se už zhruba před rokem obrátila přímo společnost Meta. Chtěla, aby jí radní pomohli tenhle bod vyjasnit. Je to vůbec poprvé, co je Meta takto o radu požádala. A neudělala to jen tak z čistého nebe. Lidé si začali stěžovat.

A byly mezi nimi i celebrity jako například autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová, hvězda reality show Kim Kardashianová nebo třeba zpěvačka Lady Gaga. Pak taky mnoho novinářů a některá potratová centra. A samozřejmě taky spousta běžných lidí.

Vadí jim takzvaný doxxing - tedy zveřejnění informace, která vede k přímé identifikaci určité osoby nebo organizace. Může to být například telefonní číslo nebo právě soukromá adresa. A problém to není malý. Takový doxxing totiž může vést k obtěžování nebo stalkingu. A to je podle dozorčí rady Mety velmi nebezpečné.

Proto vydala podrobný sedmnáctibodový plán. Kromě zrušení podmínky o sdílení veřejně dostupných informací v něm navrhuje taky, aby Meta vždy obratem reagovala na každou stížnost týkající se doxxingu.

A v případě úniku takovýchto informací na nějakém účtu, by pak měl Facebook nebo Instagram takový účet dočasně zablokovat.