Facebook nově bez reklam, ale za peníze. Poplatky mohou změnit uživatelské chování, myslí si Koubský

Společnost Meta zahájí od listopadu systém předplatného pro uživatele, kteří se při používání jejich služeb nechtějí setkávat s reklamami. Nové tarify představila také sociální síť X, kterou bude možné kromě bezplatné základní verze používat také v rozšířených podobách. „ Předplatné je příjem navíc," říká novinář Petr Koubský. Praha 22:39 3. listopadu 2023

Předplatné lidem umožní Facebook a Instagram využívat bez toho, že by jim firma zobrazovala reklamy. A také nebude k cílení používat informace, které o jejich chování shromažďuje. Cenu společnost stanovila na v přepočtu 245 korun měsíčně.

Informace o změnách se objevily před necelým měsícem v deníku The Wall Street Journal.

Zpočátku ale nebylo jasné, jestli se konec reklam pro předplatitele týká pouze reklam cílených, nebo všech. Nyní společnost sama oznámila podrobnosti a podle jejich informací by po zaplacení měly zmizet všechny reklamy.

Nové otázky ale vyvstaly kolem zpracování dat o uživatelích. Meta totiž neříká, že data o chování lidí nebude sbírat. Ona jen říká, že pokud bude člověk platit předplatné, tak je nebude používat k cílení reklam.

Tato varianta by byla komplikovaná nejen technicky, ale také legislativně. „Připadá mi to jako méně pravděpodobný výklad a ani z technického hlediska si to neumím dobře představit, jak by se to dalo zařídit,“ polemizuje novinář Petr Koubský.

„Taky nevím, jak by se to prokazovalo. Spíš se mi zdá, že je to nějaký pokus, kam se dá zajít ve vyjednávání s Evropskou unií a s rozhodnutím příslušných soudů,“ dodává Koubský.

Opatření pro ochranu osobních údajů byly totiž hlavním důvodem pro zavedení předplatného pro uživatele Facebooku a Instagramu. Meta se odkazuje na rozsudek Soudního dvora Evropské unie, který říkal, že musí umožnit uživatelům, aby mohli používat Facebook i bez zpracovávání dat, ale že ta alternativa může být placena.

Bezplatná verze bude proto dostupná stejně jako doposud – s reklamami cílenými na základě informací o uživatelském chování.

Změna uživatelského chování

Další sítí, která využívá placených služeb je síť X Elona Muska. K bezplatné a zpoplatněné prémiové verzi nyní přibývá levnější tarif s rozšířenými funkcemi.

„Úrovně předplatného skutečně nabízejí odlišnou funkcionalitu. Nejde jenom o vypnutí reklam, jde o to, co všechno uživatel může a nemůže, k čemu má přístup,“ popisuje Koubský.

Varianty se liší v možnostech ověření účtů, povolené délce příspěvků i při zvýhodňování odpovědí jiným uživatelům. Musk si na předplatném velmi zakládá, výhledově by jím chtěl zisky z reklam z větší části nahradit.

Zpoplatnění sítí přitom může mít i dopady sociální a ekonomické. „Připadá mi, že jde o odfiltrování jednak automatických účtů a jednak všelijakého nežádoucího uživatelského chování,“ uvažuje Koubský.

„Lidé, kteří si zaplatí aspoň minimální předplatné, si budou trochu víc vážit přítomnosti na sociální síti a zacházet s ní možná trochu jiným způsobem,“ říká novinář.

Žádná ze společností ale zatím nechce zcela přejít na placenou verzi, aby nepřišla o velký počet uživatelů neochotných za služby platit. „U příjmů z reklamy vždycky šlo o to, aby služba měla co nejvíce uživatelů. Když jich jsou třeba dvě miliardy, už to opravdu dá velké peníze,“ vypočítává analytik.

Na menší publika je ale zase snazší cílit. Je proto potřeba zvážit, kolik uživatelů společnost skutečně má, protože ne všechny účty jsou aktivní a pravé, a podle toho zacílit reklamu a zvolit byznysový model. Pro velké firmy je ale nejjistější strategií zachování bezplatných variant a sázka na masovost.

„Příjmy z reklamy jsou pořád první, nejdůležitější a zřejmě vždycky zůstanou. Předplatné je příjem navíc,“ uzavírá Koubský.

