Facebook v Česku používají hlavně starší lidé, mladí mají jiné sociální sítě, popisuje influencer z TikToku

Facebook v Česku u nastupující mladé generace upadá. Děti stále více používají třeba čínskou sociální síť TikTok na krátká videa, kterou naopak někteří dospěli vůbec neznají. Jednadvacetiletý Jakub Gulab ji naopak umí ovládat velmi dobře. V anketě Czech Social Awards se stal minulý týden Objevem roku. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz poodhalil, proč je tahle sociální síť atraktivní. A odpovídal také na to, jestli mu vadí čínský vliv. Rozhovor Praha 7:00 8. prosince 2019

Začínal jste na sociální síti TikTok, která v poslední době hodně rezonuje mezi náctiletými, dospělí v Česku ji ale příliš neznají. Proč jste si vybral právě TikTok?

Zpočátku jsem používal Snapchat, a poté Instagram. Moje příspěvky lidi bavily. Když jsem objevil TikTok, tak jsem si řekl, že je to platforma přesně pro mě, protože jsem vytvářel krátké storytimey (foto nebo video příběhy). A byla to zároveň nová platforma, takže jsem to chtěl vyzkoušet. Zpočátku také hodně rychle rostla, teď už je to o něco pomalejší.

O TikToku Sociální síť TikTok, která vznikla před třemi lety, slouží ke sdílení krátkých videí. Vlastní ji čínská firma ByteDance. V Česku ji nejčastěji používají děti kolem 13 let, rodiče ji ale většinou neznají, zaznělo nedávno na odborné konferenci Dítě v síti.

Na TikToku vás sleduje kolem 120 tisíc uživatelů. Někteří čeští tiktokeři ale mají třeba 2,9 milionu followerů.

Mé příspěvky jsou hodně v češtině, takže jim rozumí hlavně český, maximálně slovenský trh. Tiktokeři k tomu ale přistupují různě. Když někdo dělá třeba lip sync, tedy otevírá pusu do hudby, tak tomu rozumí kdokoli na celém světě. Mají tedy i fanoušky ze zahraničí, proto mají na rozdíl ode mě dost nafouknutá čísla.

Neuvažoval jste, že byste to dělal podobně?

Asi ne. Nedělám to úplně kvůli počtu followerů, ale kvůli tomu, že mě to baví. Vím, že umím cílit na Česko a Slovensko. Kolikrát používám vtipné slovní obraty, které bych v angličtině nedokázal spojit.

Jak se pozná úspěšné video na TikToku?

Dostane se na stránku For You, kde se lidem ukazují doporučená videa, následně se tedy váš příspěvek dostane k více uživatelům.

A co vaše úspěšná videa?

Já dělám třeba Fakta s Jakubem. Těchto mých devět videí už má dohromady 1,5 milionů zhlédnutí. Jsou to fakta zábavnou formou, aby se lidé dozvěděli něco, co dříve nevěděli.

A co se třeba dozvědí lidé, kteří si pustí Fakta s Jakubem?

Třeba jak poznat zralý banán, protože by na něm měly být ty hnědé tečky. Jsou to maličkosti, drobnosti.

TikTok je ale sociální síť krátkých videí. Můžete tedy lidi vzdělávat, nebo je to jenom zábava?

Můžete natáčet krátká patnáctivteřinová videa, ale můžete natáčet i delší až minutová videa. Lidi se snažím vzdělávat, protože jsem řešil třeba problematiku plastů nebo oteplování planety. Hodně to lidi zajímalo. Na TikToku je hlavně mladší publikum, takže se to snažím směřovat na ně. Ale vím, že to třeba sledují i maminky, nebo mi dokonce posílaly učitelky, jak si ve třídě s dětmi pouštěly nějaká má videa.

Ještě bych zmínil projekt o šikaně, který podporovala Linka bezpečí a který byl součástí kampaně Nenech to být. Aby se děti dozvěděly, že si mohou stáhnout aplikaci, kde mohou nahlásit, ze které jsou školy a že se setkaly s šikanou, aby se to začalo řešit. Propagovali jsme to na TikToku. Vybraly se peníze na Linku bezpečí a ještě jsme udělali určitou osvětu. Teď s Annou Šulcovou plánujeme další podobné video o problémech doma, možná domácím násilí.

Mluvil jste o tom, že jste ve svých videích řešil třeba problematiku plastů nebo globální oteplování. Kde berete k takovým tématům inspiraci?

Zapojil jsem se přes prázdniny do projektu Evropa v datech, který měl podpořit uvědomění, co dělá Evropská unie. Řešili jsme například, že vyšla pařížská klimatická dohoda. Mělo to docela úspěch. Musel jsem nastudovat všechna fakta, abych to pak mohl zjednodušit a směřovat ke svému publiku.

Mladí v síti

TikTok podle průzkumu České děti v kybersvětě používala téměř třetina dotázaných dětí. Zároveň se dlouhodobě mluví o úpadku facebooku mezi mladou generací.

Já sám už facebook nemám, používám jenom Messenger (aplikace na posílání zpráv).

Může podle vás TikTok nebo Instagram jednou Facebook nahradit? Dá se říct, že TikTok je Facebookem mladší generace?

Pozoruji to hlavně na svém mladším bratrovi, je mu jedenáct. Nemá Facebook ani Messenger, ale na posílání zpráv používají WhatsApp, kde mají třeba třídní skupiny.

Většina sociálních sítí jako Facebook nebo YouTube je přístupná od 13 let. Má to své důvody.

Ano, děti na TikToku v komentářích naplno napíší, co si zrovna myslí, ale nevidí důsledek, že to člověka může třeba ranit. Občas mi také přistane nějaký ošklivý komentář, ale já ho smažu, takže se nerojí další. Ale pokud bych to neudělal, tak by tam přibyly další. Navíc nechci, aby další děti četly třeba sprostá slova v tom komentáři, takže se to snažím moderovat a korigovat.

A co třeba citlivá videa s nahotou nebo násilím? Facebook řadu fotografií nebo videí sám koriguje, některé odstraní po upozornění. Koriguje to nějak i TikTok?

Některá videa automaticky blokuje. Třeba když krájíte cibuli nožem, tak je schopný vám video kvůli tomu zablokovat. Jednou jsem točil video, kde se mi náhodou v pozadí objevili filmaři, kteří točili historický snímek o nacismu i s jeho symboly. Nebylo to podle mě příliš vidět, zkusil jsem ho několikrát nahrát, ale pokaždé neúspěšně. Kamarád točil v plavkách video z bazénu a čekal několik hodin na schválení. Něco podobného se stalo i mně. V jednom videu jsem neměl tričko a také jsem musel čekat delší dobu na schválení.

Proč je podle vás TikTok pro mladou generaci tak atraktivní?

Je hodně návykový hlavně kvůli tomu, že má super algoritmus. Přestože vás tam nesledují vaši kamarádi, tak to vaše video někdo uvidí a vždy se to mezi někoho dostane. Můžete tam poměrně snadno získat nové sledující a nové lidi, kteří o vás budou vědět. Když budete přidávat na Instagram nové fotky, tak to uvidí méně lidí, než když budete natáčet videa na TikTok. Lidé na TikToku vidí, že tam mají odezvu od někoho cizího. A když vaše video vyhodnotí TikTok jako dobré, tak se dostane ještě k většímu okruhu lidí, takže tím jde poměrně dobře organicky růst.

Někteří známí YouTubeři třeba skrývají svou identitu nebo tvář. Co taková anonymita na TikToku?

Na TikToku se mi dříve líbilo to, že to byla uzavřená aplikace. K videím jste se jinak než přes mobilní aplikaci nedostala. To už se teď změnilo a na TikTok stejně jako na Instagram se dostanete i z počítače. Dříve jsem měl ale soukromí. Říkal jsem si, že budu točit vtipná videa a nikdo mě neuvidí. Když jste si dala mé jméno do googlu, tak se vám nic neukázalo, šlo to jen přes aplikaci, ale teď už je to jinak. Ale teď už mi to nevadí, moje videa mají super odezvu, horší by to bylo na začátku, kdy vás za to může někdo odsoudit. Každý zlý komentář ve vás hodně rezonuje.

Nebude vám za deset nebo dvacet let vadit, že jste byl takto aktivní na sítích?

Myslím, že úplně ne. Už teď vím, že jsem se hodně posunul a dělám přesně to, co chci dělat. Studuji ekonomku, jsem v posledním ročníku a strašně mě baví marketing. Díky tomu, že znám prostředí TikToku, tak mě oslovují společnosti, které chtějí komplexní marketingové kampaně nebo různá školení. Vidím v tom velký potenciál. Později třeba můžu opustit TikTok a věnovat se těmto marketingovým věcem, což mě baví.

Problematický vliv z Číny

TikTok je čínská sociální síť. Provozovatelé této aplikace čelí ve Spojených státech soudní žalobě. Uživatelé tvrdí, že tajně posílají do Číny velké množství dat. Zástupci platformy něco takového odmítají. Nebojíte se o svá data, o své údaje?

Jsem si toho vědom. Na druhou stranu jsem veřejně vystupující osoba, tak si o mě může kdekdo spoustu informací zjistit. Jak je zneužitelný Facebook nebo Instagram, za kterým stojí člověk z Ameriky, tak stejně tak je zneužitelný TikTok, jen za ním stojí člověk z Číny. Byl bych rád, kdyby za sociální sítí stála nějaká česká společnost, ale nedá se nic dělat. Z TikToku pocházím, takže nebudu kritizovat.

Jinak v Česku byli dříve Spolužáci.cz nebo Lidé.cz, což mělo velký úspěch, ale po nástupu Facebooku se lidé hodně přesunuli tam. Stále je dominantní, ale na českém trhu již ustupuje do pozadí, využívají ho především starší lidé. Já jsem přešel na Twitter, kde sleduji zpravodajské servery, plní mi tak funkci Facebooku. V Česku byly pokusy vytvořit podobnou sociální síť, ale nikdy to nebylo úspěšné.

A zaznamenal jste případ z minulého měsíce, kdy společnost zablokovala účet americké influencerce Feroze Azizové, která ve svém videu kritizovala Čínu za zacházení s Ujgury. Video se následně stalo virálním. Před týdnem se společnost za smazání omluvila.

Mám pocit, že jsem to video viděl.

Neukazuje to vliv Číny na tu aplikaci? Je dobré takovouto sociální síť používat nebo ji propagovat?

Vím, že já osobně dokážu díky této aplikaci mezi lidmi udělat větší dobro, než by měla Čína špatný vliv v rámci mého účtu. Beru to z toho pohledu, že ji využiji na maximum. Myslím, že ji dokážu využít k většímu prospěchu, než by dokázala udělat neprospěchu.

Co říkají vaši přátelé a rodina, že jste takhle aktivní na sociálních sítích? Podporují vás, nebo mají výhrady?

Přátelé jsou za to rádi, sledují má videa. Spousta z nich mi teď gratulovala k výhře. A rodina? Mamka věděla, že natáčím vtipná videa, a zbytek rodiny se to dozvěděl teď, když jsem vyhrál tu cenu. Rodiče ani nevěděli, že probíhá nějaké hlasování v anketě Czech Social Awards.

