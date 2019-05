Před 15 lety spoluzakládal Facebook, teď před ním varuje. ‚Je načase ho rozebrat,‘ píše v komentáři

Chris Hughes před 15 lety spoluzakládal Facebook s kamarádem a nynějším šéfem společnosti Markem Zuckerbergem. Nyní ale volá po zásahu proti sociální síti. „Americká vláda má udělat dvě věci: rozbít monopol Facebooku a regulovat společnost tak, aby se více zodpovídala amerických občanům,“ píše v dlouhém komentáři publikovaném v The New York Times. New York 11:48 10. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatel a generální ředitel podniku Mark Zuckerberg na vývojářské konferenci F8. | Foto: Stephen Lam | Zdroj: Reuters

Chris Hughes v dlouhém komentáři, který otiskl americký deník The New York Times, upozorňuje na dominanci Facebooku a na to, že z hlediska uživatelů vlastně neexistuje žádná alternativa.

Společnost má navíc bezprecedentní přístup k soukromí stovek milionů lidí a zásadně ovlivňuje demokratickou debatu napříč mnoha zeměmi.

Podle Hughese, který s Markem Zuckerbergem studoval na Harvardu, je ale největším problémem moc, jakou Facebook má nad kontrolou projevu. Sociální síť de facto rozhoduje, o čem se bude, či nebude mluvit.

„Neexistuje žádný precedens k tomu, že Mark dokáže monitorovat, organizovat a dokonce cenzurovat konverzaci dvou miliard lidí,“ píše. „Už od začátků používal Mark slovo ‚dominance‘ bez jakékoli ironie nebo pokory,“ dodává.

Chris Hughes (vpravo) a Mark Zuckerberg na Harvardu v roce 2004. Zdroj: The New York Times, autor Rick Friedman

Hughes, který už své podíly ve firmě před lety prodal, si myslí, že americké úřady neměly dovolit spojení Facebooku s WhatsAppem, který zprostředkovává psaní zpráv a sociální sítí pro sdílení fotek Instagramem. Jako první krok nabízí rozdělení technologické firmy po vzoru rozbití velkých monopolů v USA jako například telekomunikační služby AT&T nebo ropné společnosti Standard Oil.

‚Kam by přeci jenom šli?‘

„Mark možná nikdy neměl šéfa, ale musí mít nějaké omezení jeho moci,“ píše a upozorňuje zároveň na nedávný skandál ohledně analytické společnosti Cambridge Analytica. Ta neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů této sociální sítě. Pak je využila mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Chris Hughes připomíná reakci některých uživatelů, kteří začali s hnutím Smazat Facebook. „Od nejednoho přítele a nejedné známé jsem slyšel: ‚Jdu pryč z facebooku. Díky bohu za Instagram,‘ Přitom si ale neuvědomují, že jde o dceřinou společnost Facebooku. Nakonec lidé masově Facebook neopustili. Kam by přeci jenom šli?“ píše v dlouhém textu, který čítá 5800 slov.

Takové rozbití velkých firem jako jsou Facebook nebo Amazon a Google navrhuje například i demokratická kandidátka pro prezidentské volby v roce 2020 Elizabeth Warrenová.

Podle Hughese ale pouhé rozebrání Facebooku nestačí. V USA podle něj chybí agentura podpořená Kongresem, která by regulovala technologické firmy a chránila soukromí Američanů.

Zmiňuje, že Evropané jsou v tomto ohledu napřed díky přijetí nařízení o ochraně osobních údajů v Evropské unii známou jako GDPR.

Reakce Facebooku na sebe nenechala dlouho čekat. Zástupce společnosti Nick Clegg uvedl, že společnost přijímá tvrzení, že s úspěchem se pojí odpovědnost, ale ta podle něj nemůže být vynucena volání po rozbití úspěšné americké firmy.

Svobodná volba?

Chris Hughes přitom nekritizuje pouze Zuckerberga, ale i sám sebe. „Mark je dobrý, laskavý člověk. Ale jsem naštvaný, jak se soustředí na růst, což vedlo k tomu, že obětoval bezpečnost a slušnost za kliky. Jsem sám sebou a původním týmem Facebooku zklamaný, protože jsme nepřemýšleli víc nad tím, jak algoritmus hlavního proudu zpráv (News Feed) může změnit naší kulturu, ovlivnit volby a posílit nacionalistické lídry,“ píše.

Mark Zuckerberg na Facebook Developer konferenci F8 2019 v dubnu | Zdroj: Profimedia

V komentáři se také zabývá problémům, kterým Facebook čelil a do určité míry stále čelí – už zmíněnému úniku uživatelských dat, ukládáním hesel do textových souborů nebo šíření falešných a nenávistných příspěvků.

Problematické podle něj také je, že Zuckerberg podle něj může jednoduše vymazat zprávy Američanům, pokud by chtěl. Připomíná jeho rozhovor pro americký server Vox. V něm se svěřil, že na sklonku roku 2017 se osobně rozhodl smazat soukromé zprávy uživatelů, kteří v nich vyzývaly v Myanmaru ke genocidě. To je sice morálně přijatelné, ale je problém, že se šéf Facebooku může rozhodnout, aniž by nad sebou měl nějakou jinou autoritu, dodává Hughes.

„Občas, když ležím na podlaze vedle svého ročního syna, který si hraje s dinosaury, tak se přistihnu, jak projíždím Instagram a čekám, jestli další obrázek bude ještě krásnější než ten předchozí. Co to dělám? Vím, že to pro mě není dobré, ani pro mého syna, a stejně to dělám,“ píše Hughes.

„Ta volba je má, ale přesto mi to nepřijde jako volba. Facebook prosakuje do každičkého zákoutí našich životu, aby zachytila co nejvíce zájmu a dat a my, bez nějaké jiné alternativy, na tento obchod přistupujeme.“