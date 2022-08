Šířily na Blízkém východě a v Asii proamerickou propagandu. Teď Twitter a Meta tyto účty smazaly

Společnosti Twitter a Meta odstranily ze svých sociálních sítí několik desítek účtů, které šířily to, co firmy vyhodnotily jako proamerickou propagandu. Podle BBC to oznámily analytické společnosti, které zkoumají kyberprostor, Graphika a centrum pro sledování kybernetických jevů Stanfordovy univerzity (Stanford Internet Observatory).

