Mozilla zjistí, co o nás sbírá Facebook. ‚Objevujeme, jak je internet prošmírovaný,‘ hodnotí Koubský

Od ledna v Česku platí nová pravidla schvalování takzvaných cookies. Velké firmy ale monitorují aktivitu lidí na internetu i jinak. Společnost Mozilla, která stojí za prohlížečem Firefox, oznámila zahájení studie s názvem Facebook Pixel Hunt. Zmapovat chce, jak dokáže Facebook sledovat chování uživatelů na internetu mimo sociální síť. „Cookies jsou u mě v počítači, Pixels instalované na webu, na který se dívám," srovnává Petr Koubský z Deníku N.

„Data o chování uživatelů zaznamenávají takzvané Facebook Pixels. Jde o krátké kusy kódu, které jsou instalovány na různých webech a slouží k zaznamenávání toho, co na nich lidé dělají,“ dodává k vysvětlení David Slížek, šéfredaktor internetového magazínu Lupa.cz a autor Online Plus.

Tyto Pixely mohou být přitom problematické hned z několika důvodů – jednak samotný Facebook nezveřejňuje mnoho informací o tom, jak přesně fungují. Jednak uživatelé nemají informace o tom, které weby je používají.

„Existují domněnky o tom, co všechno je Facebook ještě schopen z našeho chování na internetu sledovat. Do jaké míry se třeba dovede podívat na historii našeho hledání v nejrůznějších vyhledávačích a podobně. Tohle všechno by zasluhovalo důkladné zmapování. Takže takový projekt je velice užitečným příspěvkem k tomu, jak to vlastně funguje,“ vítá iniciativu Koubský.

Mozilla bude v rámci tohoto projektu až do poloviny července sledovat u dobrovolníků to, jaká data vlastně internetové stránky o nich samotných zaznamenávají a dále poskytují populární sociální síti.

„Teprve poslední dobou všichni s údivem zjišťujeme, jak hodně je internet prošmírovaný a co všechno o nás tyto velké firmy – a není to jen Facebook – dokáží zjišťovat. A že je to legální,“ říká Koubský.

„Zdálo by se, že se všemi těmi přísnými opatřeními na ochranu soukromí by něco takového mělo být neschůdné. A myslím si, že hodně lidí si myslí, že to neschůdné je. Ale jak je vidět, ono se to dá bezvadně obcházet,“ upozorňuje.

Samořídící traktory na polích

Sériová výroba plně automatických samořídících traktorů by měla odstartovat už letos na podzim. Plánuje to alespoň americký koncern John Deere. Jde tak o završení tříletého testování této technologie.

„Traktory jsou vybaveny šesti páry kamer, které sledují okolí. Video v reálném čase zpracovává systém strojového učení, který dává pozor na to, aby se stroj s ničím nesrazil,“ popisuje novinku Slížek.

Traktory půjde navíc ovládat přes aplikaci mobilního telefonu. A na veškeré nestandardní chování bude dohlížet operátor dispečinku.

„Určitě je dobře, že se bez lidského dohledu neobejdeme, protože se může vyskytnout množství situací, na které programátoři nemohli myslet. Bylo by proto velmi znervózňující ponechat to úplně na automatice,“ myslí si Koubský.

Právě pojistka v podobě lidského dohledu by podle něj navíc mohla pomoci i se snazším přijetím nové technologie.

