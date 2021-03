‚Chceme umožnit diskuzi.‘ Pravidla Facebooku dovolují obtěžování a šikanu veřejně známých osob

Tweet vydražený za 2,9 milionů dolarů. Šéf Twitteru Dorsey výtěžek věnuje Africe postižené pandemií

Příspěvek ve znění „právě si nastavuji twitter“ (just setting up my twttr) se dražil jako nezaměnitelný token, digitální aktivum (NFT) na platformě Valuables, kterou vlastní americká společnost Cent.