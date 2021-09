Facebook čelí kritice kvůli uniklým informacím o privilegovaných účtech. Podle firmy nejsou aktuální

Společnost Facebook tento týden čelí řadě obvinění ohledně svého vnitřního fungování. Jejich převážnou část zveřejnil list The Wall Street Journal (WSJ). Obvinění vycházejí z interních dokumentů, což znamená, že na ně upozornili a k jejich zveřejnění přispěli zaměstnanci Facebooku, napsal server BBC. Společnost Facebook se proti obviněním ohradila a mimo jiné uvedla, že dokumenty, jež WSJ použil, nejsou aktuální. Menlo Park 8:38 25. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Facebook čelí kvůli uniklým interním dokumentům závažným obviněním. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z dokumentů, na něž odkazuje WSJ, mimo jiné vyplývá, že mnoho celebrit, politiků a vysoce postavených uživatelů mělo na sociální síti facebook odlišná pravidla ohledně toho, jaký obsah mohou zveřejňovat.

Společnost Facebook v tomto případě připustila, že výtka ohledně systému kontroly (XCheck) je relevantní. Hájí se však tím, že tento systém byl navržen tak, aby obsahoval další krok, pokud si zveřejněný obsah žádal hlubší pochopení.

Americký hospodářský list dále poukázal na to, že zaměstnanci Facebooku pravidelně upozorňovali na aktivitu drogových kartelů a obchodníků s lidmi na sociální síti. Reakce společnosti byla údajně „slabá“.

V listopadu 2019 například odvysílal arabský kanál BBC reportáž o prodeji pomocníků v domácnosti prostřednictvím sociální sítě Instagram. Z interních dokumentů Facebooku vyplývá, že společnost už dříve o tomto problému věděla. Podle WSJ zasáhla teprve tehdy, když firma Apple pohrozila, že stáhne její produkty ze svého obchodu App Store.

Kritici upozorňují, že Facebook nemá prostředky na to, aby moderoval veškerý obsah na své platformě a chránil 2,8 miliardy uživatelů. David Kirkpatrick, autor knihy The Facebook Effect, řekl v podcastu BBC Tech Tent, že podle něj nemá Facebook motivaci obsah mimo Spojené státy regulovat.

Co se týče práce s dezinformacemi, ta se loni z 83 procent zaměřovala na Spojené státy, připomněl Kirkpatrick statistiku WSJ. Facebook přitom z 90 procent působí mimo USA, uvedl. A má podle něj negativní dopad na politiku v zemích jako Filipíny, Polsko, Brazílie, Maďarsko či Turecko.

Žaloba akcionářů

Facebook také čelí žalobě skupiny svých akcionářů. Ti mimo jiné tvrdí, že platba Facebooku ve výši pět miliard dolarů (108,4 miliardy korun) americké Federální obchodní komisi (FTC) za vyřešení skandálu s daty 87 milionů uživatelů facebooku, které neoprávněně získala společnost Cambridge Analytica, byla tak vysoká proto, že měla ochránit Marka Zuckerberga před odpovědností.

Společnost Facebook uvedla, že k probíhajícímu právnímu sporu nemá co říci.

Deník The New York Times tento týden naznačil, že se Facebook snaží do zpravodajských kanálů uživatelů dostat obsah, který společnosti straní. Noviny uvedly, že projekt Amplify byl navržen tak, aby „lidem ukazoval pozitivní příběhy o sociální síti“. Facebook uvedl, že v jeho systémech řazení zpráv nedošlo k žádným změnám.

Další kritiku si společnost Facebook vysloužila za to, že si byla vědoma toho, že Instagram je pro mnoho náctiletých „toxickým“ místem. Vyplynulo to z jejího průzkumu, jehož výsledky ale nezveřejnila.

Dvaatřicet procent dospívajících dívek v něm uvedlo, že když jsou nespokojené se svým tělem, Instagram tento pocit ještě umocňuje. Televize Fox News tento týden uvedla, že člověk, který stojí za únikem tohoto dokumentu, odhalí svou identitu a bude spolupracovat s Kongresem.

Na základě knihy The Contrarian o investoru Peteru Thielovi, podporovateli bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, média tento týden též informovala o dohodě, které v říjnu 2019 při večeři v Bílém domě dosáhli Zuckerberg a Trumpův zeť Jared Kushner. Zuckerberg údajně přislíbil, že Facebook „se bude nadále vyhýbat faktické kontrole politických výroků“. Trump se měl na oplátku vyhnout regulaci Facebooku.