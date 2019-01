Nezletilí utráceli přes Facebook peníze rodičů bez jejich vědomí. Firma problém neřešila

Mezi roky 2008 a 2014 jen ve Spojených státech společnost inkasovala v přepočtu víc než 700 milionů korun prostřednictvím plateb z herních účtů nezletilých.

Facebook čelil v roce 2016 žalobě právě kvůli platbám v aplikacích. Firma tehdy musela v rámci mimosoudního vyrovnání několika lidem vyplatit odškodné (v přepočtu téměř 113 tisíc korun každé rodině) a slíbit, že změní svůj systém, aby podobným scénářům předešla. Právě z dokumentů spojených s případem ovšem vyplývá, že firma o problému věděla už dlouho.

Přes 130 stran dokumentů zveřejnil server Reveal, který patří pod Centrum pro investigativní žurnalistiku. To si dokumenty vyžádalo loni a minulý týden soudce rozhodl v jeho prospěch.

Klesly by výnosy

Zaměstnankyně Facebooku, která měla na starosti analýzu rizik, navrhla opatření, aby se podobným situacím předcházelo, píše server BBC News. Pokud by uživatelé mladší 17 let (či starší 90 let) utratili víc než 75 dolarů, tedy v přepočtu asi 1700 korun, systém by po nich požadoval zadání části čísla platební karty.

Podle interní komunikace v dokumentech firma nakonec opatření nezavedla, protože by jí klesly výnosy. Nedošlo ani k omezení drobných plateb.

V dokumentech je i komunikace zaměstnanců a z ní vyplývá, že o problému věděli. V jedné z diskuzí se pracovníci zmiňují o takzvané „velké rybě“, tedy účtu, který utratil za nákupy ve hře v přepočtu skoro 150 tisíc korun.

Jeden ze zaměstnanců napsal, že účet pravděpodobně patří třináctiletému dorostenci. Další kolega odpověděl, že by peníze v tomto případě nevracel.

Někteří postižení rodiče potvrdili, že jejich děti částky neutratily úmyslně. Jen nepochopily, že herní měna, za kterou si vylepšují postavy, vybavení a odemykají nové úrovně, se kupuje za reálné peníze.