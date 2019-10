Madagaskar, Kamerun, Súdán nebo Libye. Facebook odkryl sítě zasahující do politiky osmi afrických zemí

Facebook pozastavil činnost tří sítí ruských uživatelských účtů zasahujících do vnitřní politiky osmi afrických zemí. Podle serveru The Guardian to oznámil šéf pro kyberbezpečnost Facebooku Nathaniel Gleicher. Všechny falešné účty byly napojené na ruského podnikatele Jevgenije Prigožina, přezdívaného Putinův šéfkuchař.

