Facebook? Mladí nechtějí být na síti svých prarodičů, glosuje expert sociálních sítí Zbiejczuk

Facebook a Instagram mění podoby svých hlavních stránek. Nově budou nabízet méně příspěvků vašich přátel, za to více videí od lidí, které neznáte. „Instagram minimálně v posledních dvou letech opravdu hodně tlačí na to, aby uživatelé sledovali a sdíleli krátká videa,“ všímá si David Slížek, šéfredaktor serveru Lupa.cz. Praha 17:34 30. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Facebook je výrazným fenoménem už více jak čtrnáct let | Zdroj: Profimedia

Nová podoba sítí je dalším krokem, kterým chce společnost Meta, provozovatel obou platforem, přilákat především mladší uživatele. Ti jsou totiž stále častěji aktivnější jinde, například na TikToku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý Online Plus Davida Slížka s expertem na sociální sítě Adamem Zbiejczukem

„Jednoznačně dává smysl v tuto dobu na Facebooku cílit spíše na důchodce než na teenagery,“ má jasno expert sociální sítí Adam Zbiejczuk ze společnosti Influencer.cz.

Podle něj mladší uživatelé na Facebooku stále mají své účty, ale netráví na něm svůj volný čas. „Facebook je pro ně sexy věc asi jako e-mail. To znamená –⁠ nepřestanu ho používat, ale není to platforma, kde bych trávil větší množství času. Nemůžu ho ale smazat, už jenom proto, že mi slouží jako login na mnoha dalších místech,“ vysvětluje Zbiejczuk.

Definovat, co je pravda a co lež? To dělají diktátoři, ne demokracie, varuje novinář Koubský Číst článek

Facebook je výrazným fenoménem už více jak čtrnáct let. Podobný vývoj je tedy logický. „Je tady generace, která s Facebookem vyrostla, a je tady generace, která ho už opustila z pohledu aktivního používání. Protože nikdo nechce mít jako primární sociální síť takovou, která je primární sítí jeho prarodičů,“ glosuje expert společnosti Influencer.cz postavení Facebooku.

Videa jako záchrana

Změnit postoj mladých by měla nově krátká videa, která bude algoritmus Facebooku upřednostňovat. „Minule Facebook odrazil nástup Snapchatu tím, že ho zkopíroval a udělal Instagram Stories. To se jim povedlo. Chápu, proč se dnes snaží udělat totéž s TikTokem,“ připomíná Zbiejczuk.

„Ta videa ale dělá málo lidí. Tudíž kdyby to nechali jenom na videích od přátel a stránek, které sleduju, tak to bude nuda,“ vysvětluje, proč se Meta rozhodla ve větší míře zobrazovat i obsah uživatelů, se kterými člověk není ve spojení.

Politická komunikace v zajetí algoritmů. Sociální média slouží k šíření informací i k nastolování agendy Číst článek

Popularita videí pak podle Zbiejczuka souvisí také s tím, že uživatelé jsou obecně na Facebooku méně aktivní, než byli v minulosti:

„Myslím si, že kdybychom se podívali na relevantní data, jak průměrný uživatel používal Facebook v roce 2010 versus jak jej používá nyní, tak tam tráví třeba podobné množství času, ale mnohem méně sám přispívá.”

Návrat chronologie

Zároveň s novým newsfeedem ale Meta vrací uživatelům funkci, kterou sama před lety zrušila –⁠ chronologické řazení příspěvků od přátel. „Jde o newsfeed, kde jsou jenom vaši přátelé. A je to bez algoritmu, což je zajímavý krok,“ komentuje návrat řazení příspěvků jen na základě času jejich publikace Zbiejczuk.

Prozatím je striktně dané pořadí obou zobrazení –⁠ newsfeed s krátkými videi je to, co uživatelé uvidí jako první. Na chronologický výpis příspěvků pak musí sami překliknout v nabídce.

„Asi to není na pořadu dne, ale mohli by feedy přehodit, protože nakonec jim je jedno, jestli strávím víc času tak, nebo onak. Kouzlo nespočívá v tom, že by to dělali z ideologických důvodů. Jde o to, aby tam člověk trávil čas a aby měl interakce. A jestli toho dosáhnou jednou nebo druhou cestou, je jedno. Tady by sítě mohly nakonec dojít k větší customizaci, a to by byla vlastně docela dobrá cesta,“ uzavírá Adam Zbiejczuk ze společnosti Influencer.cz.

Poslechněte si celou debatu David Slížka s Adamem Zbiejczukem a Petrem Koubským.