Facebook je stroj na peníze. Pomáhá i extremistům, když zaplatí, říká analytik

„Facebook je především strojek na peníze – dává rovné šance každému, kdo za to zaplatí. Tedy i politickým silám, které se nám z našeho západního a demokratického pohledu nelíbí,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus IT analytik Petr Koubský.

Facebook politikům nabízí služby marketingového týmu, který podle zjištění agentury Bloomberg radí například indickému premiérovi Naréndra Módímu, filipínskému prezidentovi Rodrigu Dutertemu nebo populistické straně Alternativa pro Německo.

Podobně podle Koubského funguje i řada reklamních a vlivových agentur po celém světě. „Tady je specifické jen to, že takovou agenturu si Facebook vytvořil jako interní tým, který pomáhá každému, kdo zaplatí,“ doplňuje publicista.

Chybí dobré řešení

„Politický marketing, pokud se dělá ve prospěch někoho, kdo v důsledcích společnosti škodí, tak je škodlivý jako takový. Z posledních voleb bychom takové příklady našli i u nás. Ti politici jsou ale demokraticky zvolení a dostáváme se do rozporu, na který chybí dobré řešení,“ zdůrazňuje.

Podle sociologa médií Václava Štětky je obtížné regulovat, komu Facebook může nabízet své služby, pokud takový subjekt funguje legálně. „Lze ale ovlivnit řadu dílčích aspektů jeho fungování, například ohledně šíření dezinformací nebo přístupu k nenávistným projevům a ochraně soukromí. A v neposlední řadě i daňové povinnosti,“ připomíná.

V Německu budou mít provozovatelé sociálních sítí od ledna povinnost odstraňovat nelegální obsahy do 24 hodin pod hrozbou vysokých pokut. A britský parlament zase projednává zákony, které Facebook a Google staví na roveň vydavatelů periodického tisku a mají být zodpovědné za šířený obsah.

„Facebook je oblíbeným a účinným nástrojem politické komunikace, počínaje americkými prezidentskými volbami v roce 2008. Nabízí přímý, efektivní a současně velmi levný způsob oslovování voličů, z čehož profitují hlavně nové politické strany a kandidáti, kteří se vymezují proti tradičním médiím,“ upozorňuje akademik působící na britské Loughborough University.