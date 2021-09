Facebooku hrozí v Rusku miliardová pokuta. Nemaže obsah, který Moskva považuje za nezákonný

Americká internetová společnost Facebook čelí v Rusku pokutě až do deseti procent z ročního obratu v této zemi. Napsal to ve čtvrtek list Vedomosti. Úřady podle něj zvažují, že firmu potrestají za opakované prohřešky, zejména za to, že Facebook nemaže ze své komunikační sítě obsah, který Moskva považuje za nezákonný. Podle odhadů by pokuta mohla dosáhnout až 1,2 miliardy rublů (asi 363 milionů korun).

Moskva 10:49 30. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít