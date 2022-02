Facebook naráží na popularitu TikToku. ‚Ztrácí dech a od Číny si jen tak platformu nekoupí,‘ říká Koubský

Facebooku poprvé v historii poklesl počet uživatelů. A zejména v posledních týdnech prudce klesá i cena jeho akcií. „Investoři začínají vidět, že plány Marka Zuckerberga na vybudování virtuální reality, tedy metaverza, jsou na dlouhé lokte. Výdaje Facebooku přitom hodně vzrostly a není úplně jasné, kdy a zda vůbec se tyto investice vrátí,“ říká novinář Petr Koubský z Deníku N s tím, že firmě nepomáhá ani dosavadní prezentace technického řešení. ONLINE PLUS Online 10:48 12. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg | Zdroj: Profimedia

Ačkoliv Facebooku ubylo kolem jednoho milionu uživatelů, meziročně si i tak společnost Meta provozující tuto sociální síť výrazně polepšila. „Ve čtvrtém kvartálu to bylo o dvacet procent na třiatřicet miliard dolarů. Za celý loňský rok dokonce zaznamenala třicetisedmiprocentní růst,“ přibližuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus ekonomické výsledky David Slížek ze serveru Lupa.cz.

Aktuální úbytek uživatelů Meta přičítá především konkurenčnímu TikToku a chatovacím službám, jakými jsou Slack, Discord nebo Telegram. V minulosti si přitom Facebook dokázal s konkurenčními službami poměrně snadno poradit.

„Buď je za poměrně velké peníze koupil, nebo prostě vyvinul nějakou funkci, která konkurenci napodobila,“ popisuje Slížek řešení problému podle Facebooku.

Jenomže minimálně v případě sociální sítě TikTok narazil Facebook na silného soupeře. „Z hlediska Facebooku je to neřešitelný problém – TikTok si jen tak koupit od jeho čínských majitelů nemůže,“ glosuje situaci Koubský.

„Chtějí-li zavést nějaké sdílení krátkého videa ve stylu TikToku, tak je otázka, jestli jim to dokáže přitáhnout zpátky zejména hodně mladé lidi. Připadá mi, že tady Facebook trošku vypadl z rytmu, klopýtá a ztrácí dech,“ dodává.

Apple proti Facebooku a Netflixu

Ještě větší vrásky ale akcionářům Facebooku způsobuje americký Apple. Především pak jeho rozhodnutí chránit osobní data svých uživatelů.

„V následujících obdobích Meta očekává až desetimiliardové potenciální ztráty kvůli opatřením, která Apple na svých zařízeních nedávno zavedl,“ vysvětluje Slížek.

Apple totiž přišel s nastavením, ve kterém musí například uživatelé populárního mobilního telefonu iPhone výslovně povolit aplikacím cokoliv, co se týká například čerpání informací o jeho chování.

„To se netýká jen Facebooku, ale každé služby, která sleduje aktivity uživatelů. V tomto směru Apple nadělal veliké problémy i Googlu, Twitteru, Netflixu, zkrátka kdekomu. A sám si zvýšil popularitu a vytvořil tím pověst firmy, která dbá na soukromí svých uživatelů. O což mu samozřejmě šlo,“ doplňuje redaktor Deníku N.

Odchod Facebooku z Evropy?

V uplynulých dnech se v souvislosti s Facebookem objevila ještě jedna informace, podle které by tato sociální síť stejně jako například oblíbený Instagram mohly být v Evropě vypnuty. Alespoň tak média interpretovala část zprávy, kterou společnost zaslala americké Komisi pro cenné papíry.

„Meta v dokumentu napsala, že pokud nebude fungovat právní rámec pro ukládání dat evropských uživatelů ve Spojených státech, nebude schopna nabízet v Evropě některé své významné produkty a služby včetně Facebooku nebo Instagramu,“ vysvětluje pozadí zprávy Slížek.

„Je to čistý právní alibismus, kterým se Meta předem zříká odpovědnosti, kdyby se něco náhodou stalo.“ Petr Koubský (redaktor Deníku N)

Tyto spekulace utnul až viceprezident společnosti Markus Reinisch, který na firemním blogu napsal, že firma Meta nechce ukončit provoz Facebooku či Instagramu na starém kontinentu.

„Myslím, že to byla opravdu trochu překroucená interpretace. To, co bylo ve zprávě pro americkou Komisi pro cenné papíry napsáno, je čistý právní alibismus, kterým se Meta předem zříká odpovědnosti, kdyby se něco náhodou stalo,“ dodává Petr Koubský.

Poslechněte si celý rozhovor Davida Slížka s Petrem Koubským. Společně probrali nové tlačítko, kterým lze na Twitteru dávat odpovědím negativní hlasy. A na závěr zavzpomínali na 13. únor, den, kdy se Československo připojilo poprvé k internetu.