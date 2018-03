Dočekal: Facebook ztrácí uživatele i inzerenty a konečně přestal být miláčkem médií

Konzultační společnost Cambridge Analytica se chlubí, že s daty z facebooku pomohla vyhrát volby Donaldu Trumpovi. „Data byla volně přístupná. Použili facebookovou aplikaci, které daly stovky tisíc uživatelů souhlas k přístupu na svůj profil, a tím se dostali i k údajům všech jejich přátel. To je součást celého mechanismu, který funguje dodnes,“ vysvětloval ve vysílání Českého rozhlasu Plus internetový publicista Daniel Dočekal. Praha 17:39 23. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Cambridge Analytica tím získala obrovské množství dat různé kvality, podle Dočekala ale většinou šlo o těžko využitelné informace. Je prý také velmi obtížné zjistit, do jaké míry mohly sociální sítě ovlivnit prezidentské volby ve Spojených státech.

„Dohromady to tvoří ucelený organismus, kde každý prvek něco ovlivňuje. Je dobře možné, že hlavní role Cambridge Analytica byla v tom, že dokázali dělat klasickou špinavou práci, jako je vyhledávání nebo vytváření kompromitujících informací na Hillary Clintonovou. V tom vidím větší příležitost pro ovlivnění voleb než v generování příspěvků na sociálních sítích,“ míní Dočekal.

Připomíná, že stále existuje značná část veřejnosti, která žije offline a je třeba ji ovlivňovat tradičními prostředky. „Politik chce vyhrát a oni byli velmi přesvědčiví, jak vidíme na videích ze schůzek. Nedivím se, že jim na to kývli a platili za to velké peníze. Nejen v Americe,“ upozorňuje.

Výkonný ředitel společnosti Facebook Mark Zuckerberg byl kritizován za to, že na veřejnosti vystoupil až po čtyřech dnech. Přitom v každé krizové situaci jde podle Dočekala mít téměř okamžitou reakci. „On tvrdí, že chtěl získat co nejvíce informací. Ale toto je kauza stará čtyři roky, kterou oni znají. Spíš to vypadá, že se s nějakým týmem podobným Cambridge Analytica pokoušeli vytvořit strategii, aby z toho dokázal co nejlépe vybruslit,“ poznamenává.

Facebook také nepřipravuje žádné omezení pro zadavatele reklamy, aby využívali data uživatelů. „Obchodní model Facebooku je založen na tom, že prodává profily svých uživatelů. Jaké jsou jejich záliby, co chtějí nakupovat nebo na jaké weby chodí a jaké jsou jejich politické názory,“ popisuje.

V důsledku této kauzy také stále více lidí ruší své účty na Facebooku, přestože Zuckerberg tvrdí opak. „Facebook ztrácí reputaci u těch, kdo ho živí. Což nejsou uživatelé, ale inzerenti, kteří platí miliardy dolarů ročně,“ uzavírá Dočekal s tím, že veškerou reklamu pozastavila například společnost Mozilla, výrobce internetového prohlížeče Firefox.

„Facebook konečně přestal být miláčkem médií. Na konci loňského roku Zuckerberg oznámil, že lidem se v newsfeedu začnou objevovat hlavně příspěvky od jejich přátel. Média tak přišla o možnost rozumného zviditelnění bez velkého placení, nedostanou se ani ke svým fanouškům. Média tím ztratila zábrany a zodpovědně píší o všech těch špatných věcech kolem této kauzy.“