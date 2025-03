Fact-checking se nesmí přepálit. Necenzurujeme názory, ale korigujeme fakta, zdůrazňuje Jourová

Už rok platí Akt o digitálních službách, který míří proti nezákonnému obsahu na internetu. Viceprezident USA J. D. Vance v této souvislosti kritizoval Evropskou unii za cenzuru. „Chceme, aby byly dodržovány zákony proti nelegálnímu obsahu. Šéfům digitálních platforem jsem vysvětlovala, že když není možné malovat hákové kříže a říkat, že holokaust nebyl, tak se to ani nesmí dávat na sociální sítě,“ říká někdejší eurokomisařka za ANO Věra Jourová. Chyba systému Praha 22:22 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věra Jourová v Chybě systému | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Američané by si měli zamést před vlastním prahem, protože to, co se děje na tamních univerzitách a v institucích, kdy se zakazují některá slova a přepisují knihy, to se v Evropě neděje,“ zdůrazňuje pro Český rozhlas Plus bývalá místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost.

S odkazem na miliardáře majitele sociální sítě X Elona Muska, který je také vlivným poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa, pak dodává, že formou cenzury může být i manipulování algoritmů tak, aby byli uživatelé zahlceni jednostranným obsahem.

„V roce 2015 jsem řekla, že nemůžeme vyhrát válku proti Vladimiru Putinovi i Marku Zuckerbergovi naráz. Měla jsem tím na mysli, že je třeba se s digitálními firmami domlouvat, aby nebyly zneužity ruskou propagandou,“ popisuje v pořadu Chyba systému.

„Dnes se to proroctví naplňuje, protože proti sobě máme Putina a Trumpa s jeho digitální armádou, která dokáže ovlivňovat dění v různých zemích,“ dodává Jourová.

Názory vs. fakta

Další Trumpův poradce Mark Zuckerberg nedávno na sociální síti Facebook, kterou vlastní, zrušil fact-checking. Nahradit ho mají komunitní poznámky, které fungují také na Muskově síti X a vytvářejí je sami uživatelé.

„Připomnělo mi to, jak tam Musk sdílel radostnou novinu, že mladí lidé v Německu nejčastěji volili AfD, a ten systém ho opravil, že to není pravda. A on se naštval, že se ten systém bude muset změnit. Přišlo mi komické, že se majitelé sítí odmítají konfrontovat se zjevnou realitou,“ upozorňuje novinářka Apolena Rychlíková.

„Fact-checking se nesmí přepálit. Názorů se to nedotýká, pracujeme s korekcí faktů a manipulací s fakty. Evropská komise nenutí platformy, aby skutečně cenzurovaly,“ doplňuje Jourová.

Současnou Komisi už ale také kritizovala za to, že vůči platformám nepostupuje dostatečně důsledně. „Síť X je vyšetřována od 23. prosince a dodnes nemáme výsledky. Nazvala jsem to digitálním appeasementem. Teď už bychom měli vidět výsledky vymáhání DSA (Aktu o digitálních službách). Odezva je, že to chce čas a pracuje se na tom,“ vadí jí.

Komentátor David Klimeš považuje DSA za správně nastavený a vyzdvihuje, že nejde jen o zákazy. „Není to o tom, že Elon Musk musí nějak moderovat obsah. Ale musí ukázat, jak to vlastně dělá. Toto bychom měli vymáhat,“ podotýká s tím, že zákon je třeba více využívat, protože v Česku byly zatím podány jen desítky podnětů na nelegální obsah.

„Každý den narážíme na něco, co není správné. Jak nějaká osobnost ve falešné reklamě na něco láká a vy přijdete o všechny peníze. Nic z toho se nehlásí. Nechme geopolitiku geopolitikou a využívejme ten zákon naplno, potřebujeme ho,“ dodává.

