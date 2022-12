Automat na maso i bioplynová stanice. Na rodinných farmách pomáhají moderní technologie

Moderní technologie můžou pomáhat i na menších rodinných farmách. To je případ i té v obci Prosečné v Podkrkonoší na Trutnovsku. Hospodaří na ní tři bratři Basařovi, kteří už jsou několikátou generací. Na jejich statku najdete třeba automat na prodej masa. I to jim nedávno přineslo vítězství v soutěži Farma roku pořádané Asociací soukromého zemědělství. Trutnov 13:44 30. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farmář Jan Basař představuje automat na maso | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Jan Basař, třiačtyřicetiletý vysoký farmář, na dvoře svého rodinného statku vysvětluje, proč se tady jako vůbec první v Česku rozhodli zprovoznit automat na maso.

„Neměli jsme žádný obchůdek, takže jsme se vždy museli seběhnout, kdo to prodá atd.,“ říká farmář.

V několika patrech jsou v něm vyskládané různé kusy hovězího. Navolíme pozici, maso opravdu sjelo dolů, držíme ho v ruce vychlazené.

Bioplynová stanice na farmě bratrů Basařových | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

„Automaty mají několik úprav, patentů. Umějí to maso uchovat ve dvou stupních Celsia, mají speciální osvětlení pro maso, mají ochranu proti UV záření, antivandalovou ochranu... jen to dneska bezproblémově ráno doplníme masem,“ popisuje Basař.

I díky tomuto automatu letos tito podkrkonošští zemědělci zvítězili v soutěži Farma roku. Moderních věcí ale mají více. Zrovna se tu nabíjí elektromobil, traktory jezdí po polích díky přesné satelitní navigaci a farma je také v podstatě energeticky nezávislá.

Bioplynárna pomáhá

„Tady jsme u bioplynárny, kterou jsme budovali před skoro 14 lety, o výkonu 250 kW elektrických a 132 kW tepelných,“ představuje bioplynovou stanici Basař.

Tři části můžeme vidět tmavě zelené. Teď jsou nafouknuté, během procesu.

Kravičky dělají búú | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

„Bioplyn, to je ten produkt, který vzniká z krmení. Tady se nakrmí několik tun denně, to se tam dávkuje. Vzniká bioplyn, který se jímá do koherenční jednotky a vyrábí elektřinu a teplo,“ popisuje farmář.

Náklady, co farma vypotřebuje, si sama vyrobí. „Teplo, když mrzne hodně, využijeme všechno. Elektriku využíváme z několika procent, zbytek je na prodej. Využívá se pro provoz stáje, bourárny nebo automaty, které jedou na elektřinu. Jsme rádi, že ji máme,“ říká věčně Basař.

Rodinný podnik

Farmu v Prosečné vlastní tři bratři Basařovi. Druhý z nich, Ondřej, popisuje, jak jsou úlohy rozdělené.

„Brácha má na starosti administrativu, druhý bratr techniku. Já mám na starosti celkový provoz. Teď zrovna to chystáme a hnojíme na jarní setí,“ popisuje Ondřej Basař.

Farmář Ondřej Basař | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Bratři jsou třetí generací, která na tomhle místě hospodaří. Farmu získali zpátky jejich rodiče v restituci. A už tu začíná postupně pomáhat i další generace…

„Já a bráchové máme celkem šest dětí, běhají tu s námi. Zapojují se, jezdí s námi v traktoru atd. Nejsme obyčejní farmáři, snažíme se jít s dobou a nějak o tom přemýšlet,“ dodává Jan Basař.