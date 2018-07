Menší váha i spotřeba, vyšší účinnost. Začíná jedna z největších světových přehlídek letecké techniky

Na letišti Farnborough u Londýna v pondělí začíná tradiční evropský mezinárodní aerosalon. Jedna z největších světových přehlídek letecké techniky potrvá do 22. července a pořadatelé slibují, že bude patřit mezi doposud nejvíc inovativní. Představí se kolem 1500 vystavovatelů, a to včetně českých firem. Farnborough (Velká Británie) 17:08 16. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová stíhačka Tempest představená na přehlídce letecké techniky ve Farnborough. | Foto: Peter Nicholls | Zdroj: Reuters

Evropské aerosalony se tradičně nesou v duchu soupeření americké společnosti Boeing a jejího evropského rivala Airbus. Výsledkem tohoto soupeření jsou samozřejmě i modernější letadla. A elektřina v nich má výraznější zastoupení než dříve.

Ani nové akumulátory ale zatím nestačí k tomu, aby dokázaly nahradit dosavadní turbínové motory, které spalují palivo. „Ale přesto se zvyšuje proporce elektrické energie pro ovládání letadla na rozdíl od dříve mechanicky nebo hydraulicky poháněných systémů,“ popisuje Radiožurnálu Daniel Hanus z Ústavu letecké dopravy ČVUT v Praze.

Jde tak například o vysunutí podvozku. Co se týká aktuálního technického vývoje, snaží se ale výrobci letadel především o snižování vypouštěných emisí.

Zvyšuje se účinnost motoru a výrobci usilují také o to, aby letadla nepotřebovala tak silný motor a tedy spotřebovala méně paliva. Měla by být také lehčí. Proto podle Hanuse konstruktéři víc využívají materiály na bázi uhlíkových vláken a letadla jsou tak výrazně lehčí než v případě kovových materiálů.

Česká účast na veletrhu je poměrně silná. „Je to zhruba deset firem, které se přímo účastní mise, kterou zastřešuje ministerstvo průmyslu a obchodu plus některé formy mají svoje samostatné prezentace,“ popisuje Petr Očko, náměstek ministryně průmyslu a obchodu.

Ve Velké Británii se tak představují například společnost Aero Vodochody, PBS Velká Bíteš nebo RayService.

Víc objednávek než Boeing

Z ekonomického hlediska je zásadní, že se stále předpokládá výrazný nárůst leteckých cestujících ve světě, a to zejména v Asii, ale i ve východní Evropě. „Co se týče ekonomiky provozu, tak samozřejmě upřednostňují, pokud si to letecké společnosti mohou dovolit a mají za sebou silného investora, moderní stroje, to znamená ať už je to Boeing 787 Dreamliner, nebo Airbus 350,“ upozorňuje Jakub Habarta, konzultant v týmu leteckých a dopravních služeb společnosti Deloitte.

Naopak největšímu dopravnímu letadlu na světě Airbusu A380 se v posledních letech příliš nedaří. Podle Habarty ale na světě není tolik tras, kde by se tak velké letadlo uplatnilo a kde by zároveň jeho využití bylo ekonomicky výhodné. Letoun A380 může najednou přepravit přes 800 pasažérů, ale firma Airbus musí kvůli nezájmu leteckých společností snižovat produkci těchto strojů.

A k soupeření firem Boeing a Airbus dodává Jakub Habarta ještě jednu důležitou okolnost. „Bude zajímavé sledovat, jak se na chování Airbusu projeví odchod Johna Leeho, což je dlouhodobý obchodní ředitel. Je to Američan, který v Airbusu pracuje od roku 1985. V roce 1994 se stal obchodním ředitelem a za jeho působení se tržní podíl Airbusu zvedl z 18 procent na 57 procent,“ dodal Habarta. Podle něj měl v posledních letech Airbus každý rok více objednávek než Boeing.