Nahradí zaměstnance fast foodů robot? Flippy otáčí hamburgery a nechce plat, nával ale nestíhal

Kuchyně v kalifornských restauracích rychlého občerstvení mají našlápnuto k revoluční změně. Tou se může stát robot Flippy chrlící 150 burgerů za hodinu, aniž by požadoval plat, příplatky nebo jiné zaměstnanecké benefity. Při prvním zapojení do ostrého provozu ale robot vydržel ve službě jen jediný den, napsal na server amerického deníku The Washington Post. A dá se říct, že se Flippy stal obětí svého vlastního úspěchu.

Premiéru si robot Flippy odbyl tento měsíc v podniku Caliburger v Pasadeně, který provozuje řetězec Cali Group.

Do restaurace se ale nahrnulo tolik zákazníků dychtících vidět robota při práci, že si vedení rychle uvědomilo, že robot neudrží krok s poptávkou. A proto se rozhodlo Flippyho dočasně postavit mimo službu - a mezitím vyškolit lidské zaměstnance kuchyně, aby po boku robota dokázali pracovat efektivněji.

„Jde hlavně o načasování," řekl novinářům Anthony Lomelino, šéf technologického odboru Cali Group. „Když jste vzadu v kuchyni mezi lidmi, mluvíte spolu, domluvíte se. S Flippym se musíte přizpůsobit jeho naprogramování. Sladit s ním to, co děláte, kdy to děláte a jak to děláte," dodal.

První robot na obracení burgerů na světě

Robot, anebo přesněji specializovaná průmyslová šestiosá robotická paže upevněná k podlaze kuchyně, měl pracovat během polední špičky v mezinárodním burgerovém řetězci. Robot je navržený tak, aby s pomocí digitálního tiketovacího systému přijímal objednávky, obracel karbanátky a sundával je z grilu.

Flippy používá termální i běžné vidění, stejně jako kamery, aby zachytil, kdy se na grilu ocitne nový plátek mletého masa, a pak každý burger sleduje během pečení.

Pokud si děláte starosti, že vás robot připraví o práci v restauraci, může vás částečně uklidnit, že Flippy stále potřebuje lidského asistenta, který pokládá karbanátky na gril.

Robot také ukazuje čas zbývající na dopečení burgerů na displeji, takže jeho lidští spolupracovníci vědí, kdy je ta pravá chvíle dát navrch každého plátek sýra a kdy je začít obkládat salátem a rajčaty, uvedla pasadenská firma Miso Robotics, která podle svého tvrzení „prvního robota na obracení burgerů na světě" vyvinula.

Mění obracečky na maso a uklidí po sobě

Mezi další Flippyho schopnosti patří výměna obraceček, aby nepoužíval tutéž na syrové i upečené maso, a zabránil tak kontaminaci. Během pečení tyto obracečky průběžně umývá a dokáže také používat stěrku, aby gril zůstal čistý bez připečených kousků jídla.

Flippy by mohl být řešením vysoké fluktuace zaměstnanců ve fast foodových řetězcích, kde průměrně během každého roku odejde až 50 procent zaměstnanců. A zatímco důvodem, proč odcházejí, mohou být nízké mzdy, celý průmysl rychlého občerstvení v USA ročně utratí zhruba 3,4 miliardy dolarů, asi 20,5 miliardy korun, za nábor a zaškolování nových zaměstnanců.

Nahradit alespoň některé kuchyňské práce roboty by mohlo eliminovat takové problémy, jako jsou pracovní úrazy včetně popálenin. Zároveň by ale mohlo přispět ke zhoršení jiného problému, kterým je ztráta pracovních míst v USA.

Za posledních 30 let za ztrátou zhruba 80 procent pracovních míst v americké výrobě stálo nahrazení člověka strojem. Nedávné studie ukazují, že se tento vzorec bude šířit i napříč dalšími odvětvími. Podle zprávy z roku 2017 může až 40 procent pracovníků přijít o práci, kterou začnou místo nich zvládat pokročilé technologie.