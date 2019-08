Společnost O2 TV měla během zápasu Kluže se Slavií velký výpadek, jako odškodné nabízí poukaz

Fotbalová Slavia v úterý večer vykročila za vysněnou účastí v Lize mistrů vítězstvím 1:0 v rumunské Kluži, tisíce fanoušků v Česku to ale neviděly. Televize O2, která přenos z utkání vysílala, měla velký výpadek. Lidé, kteří chtěli zápas sledovat například na počítači pomocí internetového prohlížeče, tak měli smůlu. Praha 16:09 21. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Operátor O2 (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

V televizi byl přenos v pořádku, jenže webové rozhraní bylo kvůli velkému zájmu o sledování zápasu mezi Kluží a Slavií přetížené, a lidé tak přes prohlížeče nebo mobilní aplikaci nemohli utkání na O2 TV sledovat.

Jiná tuzemská televize přitom práva na vysílání Ligy mistrů nemá, takže pokud si diváci nenašli nějaký přenos ze zahraničí, neměli šanci na internetu zápas jinak sledovat.

Už večer se O2 TV zákazníkům za výpadek omluvila na sociálních sítích s tím, že na odstranění problému společnost pracuje. Výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay napsal už večer na svém twitterovém účtu, že se omlouvá a že některé televizní aplikace byly v důsledku obrovského zájmu diváků přetížené.

Tisková mluvčí televize Lucie Jungmannová pak ve středu uvedla, že diváků, kteří sledují O2 TV prostřednictvím IPTV technologie a ne přes aplikaci, web nebo set-top box, se výpadek netýkal. Potíže se podle Jungmannové objevily u těch diváků, kteří si přenos pustili těsně před začátkem utkání. Proto společnost divákům doporučuje, aby spuštění aplikace nenechávali na poslední chvíli.

Společnost zároveň uvedla, že dělá maximum pro to, aby se situace už neopakovala a všem svým zákazníkům zároveň během dvou dnů zašle e-mailem poukaz v hodnotě 500 korun na nákup příslušenství nebo telefonu v jejích prodejnách.

Taková poukázka se ale všem poškozeným zákazníkům nelíbí a někteří by chtěli místo ní slevu na měsíční tarif za televizi. Podle právníka ze sdružení obrany spotřebitelů Jana Hejtmánka to ale není jednoduché. Problém podle něj může být v prokazování toho, jak velká škoda zákazníkům ve skutečnosti vznikla.

„Je tam podle mě velký nepoměr v tom, že spousta předplatitelů si O2 TV předplácí právě na sportovní utkání typu toho včerejšího (úterního - pozn. redakce) přenosu. To se bude těžko vyčíslovat při zohlednění té slevy. Kdyby mi O2 TV řekla, že mi to nefungovalo dvě hodiny v měsíci a že mi dají poměrnou slevu ve výši 1,23 korun, tak se mi to asi moc líbit nebude,“ říká Jan Hejtmánek pro Radiožurnál.

O2 TV se s výpadkem internetového připojení při sledování významných fotbalových zápasů nepotýkala poprvé. Už v minulosti měla podobné problémy například při derby pražských „S“.

