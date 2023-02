V létě může být elektřina zadarmo, teď má na fotovoltaiku monopol Čína, varuje vědec a má plán

Před 20 lety byla Evropa centrem fotovoltaiky. „Někdy v roce 2008 se fotovoltaika začala přesouvat do Číny. Peking vidí, že je to budoucnost, a dokáže investovat. Tomu by měla Evropská unie předcházet, přemýšlet strategicky a chránit si investice. Dnes se vyrábí 97 procent krystalického křemíku v Číně. To je monopol,“ varuje Martin Ledinský z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Přišel proto s inovací solárních panelů, které chce vyrábět v Evropě. Praha 11:26 18. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít solární panel sova | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash

„Fotovoltaiku musíme dávat všude, kde to jen jde. Na každou střechu, každý sklad,“ je přesvědčený Martin Ledinský, který v Akademii věd vede Skupinu tenkých vrstev pro fotovoltaické aplikace.

„Zní to dobře, ale má to svoje mouchy,“ upozorňuje Ledinský v pořadu Podhoubí Radia Wave. „Znamená to, že v takovém případě bude v létě elektřina zadarmo. To ale taky znamená, že instalace solárů se nezaplatí vlastníkovi tak rychle.“

Přesto si ale myslí, že by solární panely měly být na co nejvíce místech. „Prostě proto, že se díky tomu naučíme energii zpracovávat smysluplně a naučíme se ji využívat ve chvíli, kdy je. Tak jsme to ostatně dělali od pravěku. Když byl den a svítilo slunce, něco jsme dělali a v noci spali.“

„Zkrátka když je den a fotovoltaika funguje, tak může jet doma sušička, pračka, myčka. Spotřeba se akumuluje doprostřed dne, když je fotovoltaická špička. Budeme se muset dívat, které procesy se dají posunout na tu chvíli, kdy je energie dost,“ vysvětluje Ledinský.

Čínský monopol

Podle Eurostatu spotřebovala v roce 2021 Evropa 21,8 procenta energie z obnovitelných zdrojů. Největší podíl vzniká z vody a větru, nejrychleji rostoucím segmentem je ale solární energetika. Loni se v Česku pomocí solárních elektráren vyrobily tři procenta energie.

Jenže téměř všechny solární panely se dnes vyrábí v Číně. Ledinský to označuje za monopol.

„Pokud někdo vyrábí 97 procent, tak si může klidně říct, za jakou cenu to bude prodávat. Nebo že chce všechnu fotovoltaiku instalovat pouze v Číně. A pak budeme ve vážných problémech,“ upozorňuje Ledinský a dodává:

„Fotovoltaiku totiž nutně potřebujeme. Měli bychom proto investovat do toho, aby výroba byla i v Evropě.“

Jak na monokrystal křemíku

Fotovoltaická infrastruktura funguje na polovodičích a základem je křemík.

„Křemík dostáváme z písku, pak se udělá tavenina, ze které se táhne monokrystal křemíku. Z malého krystalku vytáhnu čtyři metry vysoký krystal v průměru padesát centimetrů. Monokrystal křemíku pak nakrájím jako salám v obchodě. Pláty se pak používají přímo v modulu,“ popisuje proces získávání křemíkových placek do fotovoltaických článků oceňovaný vědec.

K roztavení a vyčištění křemíku je potřeba dosáhnout teploty asi 1100 °C. To je energeticky náročný krok, který momentálně nejčastěji probíhá v Číně za spalování uhlí.

„Čas potřebný k navrácení energie je u křemíku v podobě fotovoltaického článku v podmínkách střední Evropy rok a půl až dva roky. Vydrží-li modul třicet let, pak dostanu patnáctkrát víc energie, než jsem vložil,“ vyvrací Ledinský mýtus, že solární panely se energeticky nerentují.

Zlepšit solární panely

Žádná fotovoltaika ale nemůže být nikdy účinná na víc než 32 procent, zdůrazňuje Ledinský. K tomu je potřeba přičíst limity křemíku.

„Rekord křemíku je dnes 26,7 procenta a dál už jít nemůžeme. Technologie, kterou dnes používáme, už se nedá moc zlepšit,“ vysvětluje vědec.

Návrh, s nímž přišel, ale může přece jen účinnost trochu zvýšit: zvětší totiž velikost plochy solárního panelu o to, že kontakty, které jsou dnes na přední straně, přesune jinam.

„Na zadní stranu panelu. Přináší to nějaké komplikace, ale jde to. My jsme dokázali najít metodu, díky které to jde. A díky tomu se zvýší účinnost o jedno procento absolutně,“ vyzdvihuje Ledinský a dodává:

„My se snažíme být v projektu NextBase konkurenceschopní tím, že dostaneme účinnost křemíku na hranu. Naše snaha je dělat to zeleně. Energeticky nejnáročnější krok by se dělal v Norsku, kde mají dost levné energie z vody.“

Strategie evropského týmu tlačí na to, aby v Evropě vznikly do roku 2025 tři pilotní linky, pokrývající celý výrobní cyklus inovativních křemíkových solárních panelů.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.