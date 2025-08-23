Gates nabízí milion dolarů za výzkum Alzheimerovy choroby. ‚Moc se přes kapsu neplácl,‘ míní Koubský
Umělá inteligence má pomoci v hledání léku na Alzheimerovu chorobu. Nadace amerického podnikatele Billa Gatese vypsala odměnu milion dolarů pro vědecký tým, který vyvine nejoriginálnější metodu programování AI agentů, kteří budou schopni přinést objevy vedoucí k porozumění nemoci a nalezení léku. „Umělá inteligence je dobrá v hledání skrytých souvislostí, rozpoznávání vzorů,“ přibližuje v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský.
Vítězové soutěže, která má trvat do března příštího roku, mají své algoritmy posléze poskytnout zdarma i dalším vědcům.
Soutěž robotů, koncové šifrování Applu ve Velké Británii, využití umělé inteligence při hledání léků a zlevňování chatbotů
Koubský vysvětluje, že umělá inteligence je ve farmaceutickém výzkumu dnes velmi sledovanou záležitostí. „Všichni zkoušejí, k čemu by se dala použít. Zatím na to nikdo nemá úplně přesvědčivou odpověď,“ přibližuje vědecký redaktor Deníku N.
V rozpoznávání vzorů AI už dnes podle něj předčí člověka.
„Farmaceutický a vůbec přírodovědecký výzkum velice často tenhle typ úloh řeší. Čili mohla by nám najít něco, co máme na očích, ale nevšimli jsme si toho, protože informací k vyhodnocení je příliš mnoho,“ vysvětluje.
U Alzheimerovy choroby je hledání léku ztížené tím, že není úplně jasná příčina nemoci. „Existuje takzvaná amyloidová hypotéza, která je převládající, ale protože ani po mnoha letech výzkumu se nepodařilo tímhle směrem postoupit a najít účinný lék, přestože dva byly schváleny, ale účinné nejsou, tak se zvažuje, jestli je ta hypotéza v pořádku, jestli ta příčina není někde úplně jinde,“ nastiňuje Koubský.
„A to je přesně to hledání nových cest, kde by umělá inteligence mohla významně pomoci,“ domnívá se.
Koubský si ale zároveň myslí, že soutěž nevyvolá příliš velký zájem.
„Úplně to první, co mě napadlo, když jsem to slyšel, bylo, že se Bill Gates moc přes kapsu nepraštil. Protože tohle je tak významná věc, že milion dolarů jako nabízená odměna jsou hodně malé peníze. A pokud je tam v podmínkách, že se autor zříká části svých práv k tomu, co se najde, tak si myslím, že to ani nevyvolá moc velký zájem,“ podotýká.
Připomíná, že hledání léku na Alzheimerovu chorobu je sice věda, ale potenciálně jde také o velkou byznysovou záležitost a všechno, co by směřovalo k nějakému řešení, se včas důkladně patentuje.
