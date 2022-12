Gigafactory potřebujeme aspoň jednu, dvě by byly lepší. Za tři roky nám ujede vlak, varuje expert

Zahraniční investoři zvažují, jestli v Česku vybudovat továrnu na autobaterie pro vozy s elektrickým pohonem. „Těch projektů jsou v Evropě desítky. O některých se rozhoduje nebo je rozhodnuto, další se už staví. My v tuto chvíli nemáme žádnou a nutně potřebujeme alespoň jednu. Dvě by byly lepší,“ říká Ondřej Votruba, výkonný ředitel Sdružení pro zahraniční investice. Interview Plus Praha 18:15 15. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Gigafactory je extrémně drahý projekt s vysokou přidanou hodnotou“ říká výkonný ředitel Sdružení pro zahraniční investice Ondřej Votruba | Zdroj: Profimedia

Své rozhodnutí v minulých dnech odložila německá automobilka Volkswagen. „Je to relativně běžná věc, plány jsou od toho, aby se porušovaly,“ připouští manažer s tím, že o výrazně menší továrně uvažuje i jihokorejská LG, u níž je pravděpodobné, že se rozhodne rychleji.

Kabinet podle něj mohl udělat více, přestože ale jde o extrémně důležitý projekt, Votruba chápe, že v současnosti je třeba řešit ještě řádově důležitější věci. „Mimochodem minulá i současná vláda škrtly v CzechInvestu dvacet pracovních míst. To je chyba, měl by být znovu posílen,“ upozorňuje bývalý šéf agentury.

Volkswagenu vláda pro stavbu nabízí plochu letiště v Líních u Plzně, proti tomu se ale bouří místní. „Z pohledu investora je to velmi významná věc. Ta informace byla dlouho držena pod pokličkou a nevysvětlovalo se. Teď už se všichni snaží, ale zpoždění je veliké,“ podotýká.

Votruba zdůrazňuje, že gigafactory je extrémně drahý projekt s vysokou přidanou hodnotou, který vzhledem k již započaté transformaci automobilového průmyslu směrem k elektromobilům Česko nutně potřebuje, protože toto odvětví představuje desetinu celé naší ekonomiky.

„Okno příležitosti je otevřené. Automobilky přicházejí s projekty a rozhodují se, kam půjdou. Otevřené bude třeba tak tři nebo čtyři roky, pak se pomalu uzavře a nám by ujel vlak. Pro nás je klíčové mít tady klastr pro elektromobilitu a gigafactory je jeho srdcem,“ dodává.

Pobídky se vyplatí

Velkou výhodou Česka je prý poloha uprostřed Evropy. Postupně sice ztrácíme výhodu levné pracovní síly, stále prý ale vynikáme technickou zručností a schopností improvizace, což prý obdivují například v Japonsku, kde léta působil.

Pokud jde o zahraniční investice, konkurují nám státy visegrádské čtyřky, Rumunsko a v některých projektech i Německo, Španělsko nebo Portugalsko. Za největšího konkurenta považuje Votruba Polsko, přičemž nůžky se prý neustále rozevírají kvůli obecně rychlejším povolovacím procesům a Česku nepomáhá ani špatný zákon o investičních pobídkách.

„Babišova vláda v roce 2019 udělala novelu, která cílí na projekty s vysokou přidanou hodnotou. To je v pořádku. Katastrofální ale je to, že o tom, kdo dostane pobídku, už nerozhoduje splnění jasných pravidel daných zákonem a nařízením, ale finální slovo má vždycky vláda,“ kritizuje Votruba.

„To rozhodování je čistě politické, celý proces je netransparentní, neseriózní a trvá déle. Předtím to bylo v průměru 134 dní, teď je to skoro rok,“ dodává s tím, že pobídky přitom mají značný přínos. Za poslední tři roky bylo přislíbeno 8 miliard korun a čerpá se čtvrtina, ovšem fiskální přínos investorů je spočítaný na 56 miliard v podobě daní a sociálního a zdravotního pojištění.

„Vychází to extrémně výhodně, bohužel někteří úředníci ministerstva financí to do té trojčlenky dosadit nedokážou,“ konstatuje.

Jaká je budoucnost průmyslu v Evropě? Obstojí ve světové konkurenci? Poslechněte si v Interview Plus.