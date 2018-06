Odborníci chystají index dezinformačních webů, měl by fungovat jako ratingové agentury

Měl by lidem pomoci se lépe zorientovat, kterým informačním zdrojům se dá věřit víc a kterým méně - a díky tomu lidem vrátit důvěru v média. Takový je hlavní cíl nově vznikajícího Globálního dezinformačního indexu. Připravují ho přední světoví odborníci na práci s informacemi a daty a měl by fungovat obdobně jako ratingové agentury. Praha 9:55 6. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Systém Globálního dezinformačního indexu by měl různým informačním zdrojům na internetu a médiím dávat známky, podobně jako ratingové agentury známkují důvěryhodnost investorů, bank, ale i celých zemí.

Mělo by to být automatizované a hlavně má vše fungovat v reálném čase.

Co by to lidem mělo napovědět, vysvětlil Radiožurnálu ředitel nadačního Fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka z Univerzity Karlovy: „Jakési odstupňované hodnocení rizika, že když konzumujete informace z tohoto zdroje, tak je velmi pravděpodobné, že ta informace bude nějakým způsobem dezinformací – politickou nebo jakoukoli jinou.“

Zprávy se hodnotit nebudou

Autoři indexu budou vycházet z aktuálních klasifikací různých webů, tu ale bude doplňovat automatický systém, který se bude průběžně aktualizovat. Chtějí tak automat naučit, co dokáže naznačit, jestli se tomu danému webu dá věřit.

Využívat k tomu budou používat různou síť zdrojů. „Používají celou řadu metadat, včetně registrátora domény, protože teorie je zatím pravděpodobně taková, že pokud je registrace anonymní a nedá se dohledat, kdo je vlastníkem domény, tak to snižuje kredibilitu,“ přiblížil Šlerka.

Takové metody napoví, jak si dlouhodobě to které médium stojí. Nedokážou ale bezprostředně určit, jestli ta která zpráva je, nebo není pravdivá. To ale není cíl indexu.