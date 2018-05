Cestování časem není díky virtuální realitě nedosažitelné. V Praze si teď můžete zkusit oživit golema

Virtuální výtah se rozjel do portálu, který má návštěvníka přenést do středověké Prahy. „Přistáli jsme v Praze na Starém Městě v roce 1593,“ uvádí do situace hlasový průvodce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž z nové hry Golem ve virtuální realitě

Ještě se protáhnout symbolickým ohnivým kruhem, který znázorňuje portál pro cestování časem, a fanoušek virtuální reality stojí nedaleko Karlova mostu v době vzdálené od té naší skoro půl tisíciletí.

Virtuální realita ve skutečných kulisách

Jak vysvětluje technický ředitel DiVR Labs Martin Tichota, Golem je takzvaná location based VR experience, tedy zážitek z konkrétního místa zprostředkovaný pomocí virtuální reality.

DiVR Labs si v suterénu hračkářství Hamleys na pražských Příkopech nechali postavit arénu o rozloze 250 m². V jednotlivých místnostech, kudy uživatel prochází, jsou zbudované kulisy zdí, dveří a průchodů. Virtuální realita je pak vytvořená podle těchto kulis.

„Jedná se o 3D model v měřítku 1:1. To znamená, že tam, kde člověk vnímá mříž, zábradlí nebo stěnu, tam ve skutečnosti opravdu je,“ doplňuje výkonný ředitel DiVR Labs Lukáš Burda.

Velký bratr tě sleduje

„Uživatelé mají běžný head set připojený k batohu na zádech, takže nejsou žádnými kabely svázáni s okolím a mohou se volně pohybovat. Head set má na sobě speciální zařízení, které snímá sedmdesát kamer rozmístěných v prostoru haly,“ představuje Martin Tichota tzv. systém optitrack.

Kamery tímto způsobem určují přesnou polohu uživatelů a získané údaje odesílají na server, který řídí celou virtuální realitu. Vyhodnocuje polohu hráčů a podle toho přizpůsobuje celou hru.

Zážitek ve 4D

Kdo dobře zná Prahu, brzy odhalí, že její podoba je virtuální realitě velmi přizpůsobená. Přesto když máte poprvé možnost prohlédnout si Karlův most, je to velmi přesvědčivý zážitek.

A dojem ještě umocňuje mírný větřík, který kolem vane. Lukáš Burda potvrzuje, že studio zážitek obohatilo o čtvrtý rozměr právě v podobě větru od řeky nebo tepla, které sálá z krbu.

Výlet za Golemem trvá asi 20 minut, uteče ale mnohem rychleji. A to i díky různým úkolům, třeba jak upoutat Golemovu pozornost nebo jak nahnat slepice do ohrady.

Projekt míří do světa

Golem VR si budou moct návštěvníci vyzkoušet minimálně do konce roku. Do budoucna by ale DiVR labs chtěli podobnou „VR experience“ nabízet i v zahraničí.

„Chceme vytvořit druhou zážitkovou hru, kterou půjde realizovat ve stejném prostoru tady pod hračkářstvím Hamleys. Bude už ale udělaná tak, aby fungovala i za hranicemi České republiky,“ vysvětluje Lukáš Burda.

Tvůrci hry se tak chtějí vyhnout složitému představování příběhu o golemovi, který lidé v Asii nebo Americe nebudou vůbec znát.