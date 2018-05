Zarezervuje restauraci nebo objedná ke kadeřnici. Nový Google Assistant umí sám telefonovat

Jak v praxi vypadá umělá inteligence v mobilu? Třeba tak, že telefonu jen řeknete a on sám zavolá do restaurace a vyřídí rezervaci za vás. Přesně to prý svede nová verze asistenta od firmy Google.

