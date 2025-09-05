Google dostal pokutu 2,95 miliardy eur od Evropské komise. Porušil podle ní antimonopolní legislativu
Evropská komise potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy korun) za porušení antimonopolní legislativy. Informovala o tom agentura Reuters. Podle EK, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, se Google dopustil protisoutěžních praktik ve svém reklamním byznysu. Google v reakci podle AFP uvedl, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.
Podle komise Google upřednostňoval své vlastní služby technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence a online vydavatelů.
Google podle soudu musí sdílet data se svými soupeři. Chrome a Android ale prodávat nemusí
Číst článek
Od roku 2014 do současnosti tak podle EK zneužívat svého postavení na trhu. Komise ve věci rozhodovala na základě stížnosti Evropské rady vydavatelů.
Unijní exekutiva podle zdrojů Reuters původně plánovala udělit mírnou pokutu, a to už v pondělí. Odpor šéfa obchodu EU Maroše Šefčoviče vůči americkým clům na evropská auta ale tento plán místopředsedkyně EK Teresy Riberaové zmařil, uvedly zdroje.
Rozhodnutí přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump hrozí odvetnými opatřeními za jakýkoli tlak na velké americké technologické společnosti, připomíná Reuters.
Reklamy bez souhlasu
Francouzský úřad pro ochranu osobních údajů CNIL také tento týden uložil Googlu pokutu 325 milionů eur (7,9 miliardy korun).
Podle úřadu firma nepožádala uživatele o svobodný a informovaný souhlas před tím, než na jejich prohlížeče umístila reklamní cookies. Pokuta patří k nejvyšším, jaké kdy úřad dosud uložil, napsala agentura AFP.
AI od Googlu umí vytvářet a měnit virtuální světy. Budou se tak trénovat roboti a agenti, míní Koubský
Číst článek
Cookies jsou malé soubory, které webům a inzerentům umožňují identifikovat jednotlivé uživatele a sledovat jejich chování na internetu. Google podle CNIL uživatelům služby Gmail zobrazoval reklamy a používal cookies bez jejich souhlasu.
Úřad kromě pokuty uložil Googlu, aby do šesti měsíců zajistil, že se reklamy mezi e-maily v příchozí poště uživatelů Gmailu nebudou zobrazovat bez jejich předchozího souhlasu a že uživatelé při vytvoření účtu poskytnou platný souhlas s umístěním reklamních sledovacích souborů.
Pokud by Google či jeho irská pobočka lhůtu nedodržely, hrozila by jim pokuta 100 tisíc eur za každý den prodlení.
Porota federálního soudu v USA také tento týden rozhodla, že Google ze skupiny Alphabet musí zaplatit 425 milionů dolarů (8,9 miliardy korun) za porušení soukromí uživatelů.
Google podle soudu pokračoval ve sběru dat od milionů uživatelů, kteří v nastavení účtu vypnuli funkci sledování, uvedla agentura Reuters. Google jakékoli pochybení odmítá a hodlá se odvolat.