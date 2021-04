Uplynulých 37 let na jedné mapě. Aplikace od Google Earth ukazuje odlesňování nebo tání ledovců na Zemi

Aplikace Google Earth už patnáct let ukazuje lidem nejrůznější zákoutí Země. Letos v dubnu přestavila takzvaný Timelapse, jehož pomocí mohou lidé cestovat do minulosti. Krátká videa zachycují, jak se povrch v různých částech Země vyvíjel od roku 1984. Mimo jiné je na nich patrný důsledek změn klimatu. „Je to způsob, jak poodstoupit, abychom mohli zhodnotit jak prospívá náš jediný domov,” uvedla ředitelka Google Earth Rebecca Moore.

